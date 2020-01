La emotiva carta de la esposa de Carlo Costly en su regreso al Platense

La esposa de Carlo Costly, Tita Torres, decidió escribirle una conmovedora carta a Carlo Costly en la red social de Instagram después de que éste firmara su retorno al Platense, su primer equipo en la Liga Nacional donde debutó con 23 años.

Torres hizo énfasis en los recuerdos y las fotos que ha observado en los últimos días cuando se mencionaba con fuerzas su regreso al club de Puerto Cortés 14 años después.

A la vez recalca el cariño, respeto y valor que Carlo Costly le da al Platense ya que tenía planeado retirarse tras finalizar su contrato Marathón ya que el club decidió no ofrecerle una renovación.

El "Cocherito" firmó un contrato por seis meses, pero adelantó que si las cosas no salen como él espera en este semestre, estará retirándose del fútbol profesional en junio.

LA CARTA A COSTLY

(Es un gran testamento pero lo tenés que leer Carlo Costly31 ??).

Dios y su manera de actuar siempre tan sorprendente te ha llevado por varios lugares. Te abrió las puertas de varios equipos, te cambio de país en varias ocasiones, has portado distintos uniformes, en unos te ha ido bien y en otros no tanto, en algunos te valoraron y en otros no, pero así sucede y siempre he admirado algo en ti, el agradecimiento. Siempre has sido agradecido con todos los que te han dado la oportunidad de hacer lo que más te gusta: ¡Jugar fútbol!.

También te he visto triste porque como humano hay momentos de debilidad. Te he visto sentirte derrotado, frustrado, desanimado porque quizá el resultado no era el que esperabas, pero gracias a Dios también te he visto triunfar, sonreír, gritar de alegría y emoción y sé que todo esto lo ha permitido el Señor con un propósito.

En este torneo que inicia (el cual ya no pensabas jugar) viene Dios de nuevo y te abre las puertas del equipo que te abrió las puertas en tus inicios. Confieso que para mi es nostálgico y es lindo a la vez.

Veo tus fotos de antes y las actuales y siento la verdad muy bonito, ¿que cosas no? Vuelves a defender la camiseta del Tiburón del cual he sido testigo del cariño, del agradecimiento y el respeto que le has tenido a este equipo.

Hoy el Señor te coloca aquí nuevamente y estoy segura que a pesar de que ya no tienes los mismos años, quizás la fuerzas no son las mismas, los años pesan, pues hehehe...

Pero eso no te cambia el amor por este deporte, la pasión que le pones, la disciplina y la entrega, esas cosas no cambian, siguen intactas en vos y sé que defenderás estos colores de la mejor manera...

¡Que lindo es verte regresar a casa! Acá vamos a estar para apoyarte siempre. Estamos orgullosas de ti mi amor.

Que Dios te bendiga y te permita tener un excelente torneo!!! Sos un chingón. Te amo. Los planes De Dios siempre son perfectos.