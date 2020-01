Presidente del Vida, Omar Romero, explota y dice que le han visto “cara de tonto"

Omar Romero, salvadoreño que es el mayor accionista del Vida, reaccionó molesto luego que el dirigente Roberto Dip, quien se encuentra en Estados Unidos, declarara que si el 31 de enero no cumple con un pago por la compra de acciones, tendrá acciones legales en su contra.

Romero, muy molesto habló en el programa Radio Deportiva en La Ceiba y acusó a uno de los comunicadores de levantar una campaña en su contra. Sus explosivas declaraciones dice que le están viendo “cara de tonto” y afirmó que es él quien debe decidir por la Sociedad Anónima del club.

“Yo he puesto de mi bolsa 120 mil dólares en lo que va de la temporada. Si alguien debería de estar preocupado para que la asociación anónima esté vigente, soy yo; Omar Romero, ningún periodista. Si Roberto Dip ayer habló y pidió explicaciones, yo se las doy ahorita; no tengo que pagar 400 mil dólares antes del 31 de enero a nadie”, confirmó Romero muy molesto.

ARREMETE CONTRA ROBERTO DIP

Luego siguió muy enfadado explicando: “Yo no tengo fecha límite para pagar nada. Lo que nosotros tenemos pactado con Roberto Dip está escrito”, reaccionó el propietario del 95% de las acciones del Vida, club que ahora bajo su gestión logró disputar la pentagonal en el pasado torneo.

Seguidamente agregó: “El primero que debería estar preocupado por esa asociación anónima soy yo porque yo puse todo el dinero. ¿Cómo ustedes (periodistas que lo entrevistó) se atreven a señalar con ningún fundamento para decir que el equipo vende camisetas y que de las entradas pagamos todos los salarios. Ustedes no pueden venir a decirme que los patrocinadores todos pagaron”.

Roberto Dip, fue el último presidente del Vida antes de vender las acciones en su mayoría a Omar Romero.

En una acalorada discusión remata: “Acaba de arrancar la temporada. Hace 20 días mandé el dinero a la institución. Yo he puesto todo el dinero para la temporada porque los patrocinadores no respondieron. ¿Qué voy a hacer con tres mil dólares que entran de la taquilla? ¿Qué pago con eso? Hay un promedio de 50 mil dólares mensuales y ahora subió a 70 mil dólares mensuales este torneo. No sean sinvergüenzas, no señalen de la forma en que lo hacen”, le dijo Romero al comunicador de La Ceiba que le hizo un comentario que no enviaba dinero al Vida desde septiembre del año pasado.

Molesto le refutó: “Aclaren su información, no hable a lo estúpido como lo hace ahorita. Hable con fundamento, llame a Roberto Dip para que le aclare la sinvergüenzada que usted está diciendo. Llame a Roberto Dip y póngalo en línea para decir que sus palabras fueron sacadas de contexto o con información de no ser confirmada. Es una sinvergüenzada que llamen a alguien que no ha pagado”.

DENUNCIA QUE LO EXTORSIONABAN

Sobre el expresidente del Vida arremetió: “Roberto Dip no ha puesto nada en el Vida en todos los meses que han pasado. El único tonto que ha puesto el lomo, que ha puesto su familia y el matrimonio por el equipo soy yo. No puede venir otro tonto a decir que ha puesto dinero. No vengan a decir que la Asociación anónima no se ha hecho, el que debe estar preocupado soy yo”, explicó Romero.

El Vida ha venido de menos a más bajo el mandato de Romero y se clasificó a la pentagonal en el último torneo.

El dirigente salvadoreño radicado en New Orleans, habló de la situación jurídica que vive Honduras. “Hace tres días llegaron los contratos firmados por Roberto Dip y los abogados y las firmas mías. Cómo cree que voy a poner todo mi dinero y mi confianza en un país donde no vivo yo, si tengo los contratos ejecutados en Estados Unidos...”, dijo Omar Romero a la radio ceibeña.

Romero declaró que tuvo que cambiar el número de teléfono porque estaba recibiendo amenazas y extorsión y era una de las razones por las que no le respondía mensajes y llamadas a los periodistas de La Ceiba que buscaban confirmar información sobre la situación del club.

“¿Saben por qué cambié mi número? Porque tenía hasta amenazas hasta de mi familia porque yo no les daba dinero, me estaban extorsionando. Por eso cambié mi número de teléfono o no quiera contestar, yo no soy ningún tonto ni callejero. Soy un hombre de negocios en Estados Unidos”, afirmó Romero quien se quejó porque no ha tenido el respeto de muchos reporteros en La Ceiba.