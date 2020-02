Carlos Pineda: "Es el primer premio individual que tengo y se siente muy bonito"

Con una gran sonrisa en su rostro y feliz por conquistar el premio DIEZ como el Mejor Jugador Joven del torneo, el volante del Olimpia, Carlos Pineda, expresó su agradecimiento a la afición y a Diario DIEZ por dicho galardón.

"Feliz, agradecido con Dios, es bonito que a uno le entreguen un premio así. Creo que es importante, a uno como jugador le encanta esto que le premien el esfuerzo diario es muy bonito. Agradecido con Diez y toda la gente que hizo todo posible".

Pineda está claro que sin el apoyo de la gente no hubiera sido posible dicho premio.

"Esto es gracias a la gente que me apoyó bastante, sentí mucho el apoyo. Creo que Denil también se lo merecía, pero gracias a Dios me tocó a mí y estoy feliz por el premio".



El volante del Olimpia Carlos Pineda dedicó el trofeo a su madre y a su familia.

No es para menos la alegría del joven volante merengue, quien confesó que este trofeo tiene un significado único.

"Es el primer premio individual que tengo y se siente muy bonito. Creo que es importante y como me decían, el primero de muchos. Declarándolo en el nombre de Dios que pueda seguir sumando triunfos. Entre mas se esfuerce más cerca se puede estar".

Pineda aprovechó para recordar que el 2019 y ahora iniciando el 2020 se le han cumplido mucho sueños. "Este es el final de un año casi perfecto, las bendiciones de Dios han sido casi continuas y no se terminan. Uno no sabe cuando llega el momento que todo se alinea y llegan las bendiciones y que la vida tiene un propósito".

Las palabras de agradecimiento tienen dedicatoria especial. "Primero a Dios que sin él no se puede hacer nada, luego a toda mi familia: mi papá, mamá, mis hermanos que sacan cada partido, a mi novia que a pesar de todo siempre me apoya,a mis primos. Mi familia es muy unida. tengo una prima que nunca había visto un partido y ahora soca, le mando un saludo a Annie, gracias por todo el apoyo que me ha dado y en este premio ella me decía "tenés que ganarlo" y eso es lo que lo hace feliz a uno".



Carlos Pineda regresó al Olimpia y se convirtió en titular y pieza clave en el título del Apertura.

Carlos Pineda destaca la labor insuperable que hace cada miembro de su familia. "Mi mamá es quien me ayuda con las desveladas, las levantadas temprano y ahora en el cuidado de la alimentación, el descanso y todo. Ella es el pilar de mi vida. A mi hermana Sendy que es la que me pasa apoyando en todo con su exigencia, mi hermano Marvin que me ayuda en mi forma de vivir, en la persona que soy. Muy agradecido con ellos".

El año exitoso de Pineda lo resume con los logros. "Empezando con el Real de Minas, donde salvamos el descenso y fue importante para mí y mi carrera que me marcó mucho, luego la Sub-23 que la disfruté mucho estando en Perú, representar al país y después el premio de estar en la Selección Mayor que fue una linda oportunidad y responsabilidad, el sueño de todo jugador. Luego campeonizar con el Olimpia, ya se tenía bastante tiempo sin lograrlo y gracias a Dios se pudo lograr".



Carlos Pineda se convirtió en titular con Pedro Troglio y su gran nivel le llevó a la Selección Mayor.

El premio que entregó DIEZ a Pineda le gustó muchísimo. "Este premio es cerrar con broche de oro un año exitoso. Gracias a Dios que sin él no se podría. Está lindo, yo lo quería ganar y es la cereza del pastel. Está hermoso, muy bonito y lo vamos a guardar en un lugar especial. Muchas gracias".