Palomo Rodríguez: "Me parecería injusto declarar un campeón y al Honduras Progreso descendido"

Encerrado en un hotel y alejado de su familia. Así pasa la cuarentena por coronavirus Julio "Palomo" Rodríguez, técnico del Honduras Progreso. Desde allí habló con DIEZ sobre lo que ocurre en el país y sobre la decisión que podría tomar Liga Nacional sobre el Clausura 2020.



"Acatando las pautas para sobrellevar esta pandemia. En el hotel mirando muchos videos, leyendo mucho y como dices, se extraña la familia, pero siempre en lo profesional tratando de ocupar el tiempo en esto de ser entrenador. La vamos llevando bien", inició contando.



Rodríguez se mantiene en contacto permanente con los suyos que se encuentran en Uruguay lamenta que en ese país no se hayan tomado hasta el momento medidas para frenar el contagio del Covid-19.



"Acá estamos tranquilos, en contacto permanente con ellos. Sabiendo la realidad que hay en Uruguay, que de forma increíble lo ven con mucha naturalidad y no se toma conciencia de lo que puede generar esto, la crisis que puede haber en los hospitales y la expansión del virus en el país. Todavía no han declarado toque de queda ni paro general en todas las actividades. Si se detuvo el fútbol, pero no se ha tomado conciencia de lo que pueda generar o traer".

Julio Rodríguez estudia sus partidos en esta cuarentena y espera poder corregir cuando se reanude el fútbol.



En suelo charrúa se reportan 189 casos confirmados y uno se encuentra internado en una sala de cuidados intensivos.



"Lo casos siguen aumentando en Uruguay y por ejemplo, hay mucha comunicación con Argentina, sigue habiendo un ferry que sale todo los días. La gente es terca y no se pone en el lugar del otro, que no toma conciencia que cuidándose uno es cuidarnos todos. Sé que es difícil porque tenemos que salir a trabajar, pero se ha tomado más conciencia en Honduras que en Uruguay".

Su postura sobre la posible decisión que tomaría Liga Nacional

Antes de hacer un alto en los entrenos, los jugadores del Honduras Progreso recibieron indicaciones para trabajar en casa. El "Palomo" aprovecha el tiempo para analizar sus partidos y hacer algunas correcciones.



"Están siguiendo las recomendaciones de quedarnos en casa, hay que cumplir con esa norma para cuidarse y cuidarnos todos. Se habló con el plantel, se paró la actividad en lo grupal desde el inicio. Pero seguimos en contacto permanente con los muchachos, se están entrenando por su cuenta en sus hogares, en el espacio que tengan. Nosotros como cuerpo técnico trabajando, mandando la idea que queremos implementar con el equipo. Lo bueno, lo malo que se ha hecho en estas cuatro fechas. En ese sentido aprovechamos el tiempo para informarles, por allí nos sumamos en el trabajo en campo, pero lo que podamos sumar desde afuera con una llamada, un video con la idea de lo que ha hecho bien y las cosas a corregir, lo que se ha hecho mal hacer hincapié para seguir mejorando como grupo".



Liga Nacional suspendió la actividad tras finalizar la jornada 13 del Clausura 2020. Hasta el momento no ha brindado detalles de la decisión que tomará.



Ricardo Elencoff, presidente del Real Sociedad, recomendó declara nulo el torneo. Pero la Liga podría emular lo que hicieron El Salvador y Panamá, declarando campeón al líder de la tabla y descendido al último lugar o reanudar cuando pase la emergencia.

Honduras Progreso es el último lugar de la tabla acumulada en Liga Nacional.



El "Palomo" Rodríguez habló sobre la posición del club respecto a ello. "Nos encomendamos al presidente del club y la postura es que tenemos que esperar. Sabemos la situación en lo deportivo es incómoda, la verdad que tratamos de mantenernos al margen. Pero para eso hay un ente que tiene que pronunciarse y que tome la mejor medida, apartando a los equipos, más allá de tener chance de campeonizar o descender, que la medida sea la mejor y más conveniente para la sociedad y que sea cuanto antes. Para los que están peleando por el torneo como los equipos que están en la zona baja, esto demanda una gran cantidad de dinero. Sabemos lo que genera jugar sin público, la pérdida económica todos los clubes ya la tienen, lo que resta es tomar la mejor decisión para beneficio de toda la población y pensando en la salud de todos", recalcó.



Y agregó: "Completando la pregunta, me parecería un poco injusto declarar un campeón y al Honduras Progreso como descendido, pero es mi punto de vista. Ojalá se tome la mejor decisión, sé que hay equipos que les conviene una cosa y no otra. Nos estamos preparando para los tres panoramas que hay, esperamos que la liga se pronuncie dejando la camiseta de lado y los intereses de por medio, pensando que es la mejor en este caso para la población que le gusta el fútbol, para los jugadores y cuerpos técnicos, para todos los que están detrás del fútbol, a los periodistas cuidarnos un poco y que la medida sea en beneficio de todos".

El estratega ribereño cerró con un mensaje al pueblo hondureño que se encuentra en cuarentena para evitar más contagios por coronavirus.



"Que sigamos cuidándonos, que tomemos conciencia y no aflojemos. Esto comienza y van a seguir apareciendo contagiados, lo importante es que si nos mantenemos en la casa saliendo lo justo y necesario. Las medidas que se han tomado hasta el momento son las correctas. A seguir cuidándonos, de esta salimos todos como sociedad hondureña que somos y formamos parte", cerró.