Lázaro Yánez, futbolista que lava carros, vende frutas y lácteos en tiempo de coronavirus

Lázaro Alejandro Yánez Martínez, jugador hondureño de 30 años de edad que al estar parado el fútbol la pandemia del coronavirus ha empezado a sacar otras de sus habilidades como es dedicarse a la venta.

La vida de los futbolistas no es la misma en muchos casos, unos han tenido fortuna en este deporte y debido a sus ahorros pueden vivir esta situación tranquilos en casa sin necesidad de otros ingresos.

El oriundo de San Sabastián, Comayagua, ha puesto en práctica lo que aprendió cuando era un menor, ya que su abuelo le enseñó a trabajar en la venta de granos alimenticios y ahora lo hace de una forma para generar unos ingresos.

El jugador de los Lobos de la UPNFM de la Liga Nacional de Honduras solo recibió salario de parte de su equipo hasta el 29 de abril, fecha que se dio por finalizado el torneo Clausura, desde ese día hasta que vuelvan a los entrenamientos tendrán que buscar la forma de cómo llevar la comida a su familia.

Algo que es de admirar de Lázaro Yánez es que desde antes que se diera esta noticia ha andado en el negocio, se dedica a vender productos lácteos, también papayas, rosquillas y por si fuera poco también lava carros en sus ratos libres.

"La situación no está fácil, somos muchos los futbolistas que estamos siendo afectados y esta es una manera de estar llevando la comida a la casa", empezó diciendo el defensor.

UN HOMBRE DE NEGOCIOS

Quizá para muchos esto se les puede hacer difícil a la hora de empezar a generar un negocio de este tipo, pero para Lázaro no lo es, ya que desde joven lo ha hecho. "Siempre he tenido esa facilidad de hacer negocios, cuando estuve en segunda del Olimpia llevaba queso para vender, mi abuelo me enseñó, desde pequeño he desempeñado este trabajo".

El jugador de la UPN sabe que se ha desempeñado en una bonita carrera, donde hace lo que le gusta y genera un ingreso, además, trabaja para una institución que además puede estudiar la carrera que siempre le ha gustado como es Educación Física.

"Nunca he sentido pena por andar vendiendo, el hecho de que yo sea futbolista no quiere decir de que no lo pueda hacer, eso no impide que haga este trabajo, esto no quita nada, esto es como convertirme en un ejemplo", comentó.

DIVERSOS TRABAJOS

Siguió. "Desde niño he andado trabajando, cortaba pepinos, tomates, chapeando, cultivando maíz y frijoles, sembrando cebolla, cuando estuve en el Hispano lavaba carros en un carwash de mi tío, actualmente lo hago cuando no voy a dejar lácteos".

Lázaro Yánez detalló de qué forma ha empezado a generar sus ingresos y cómo le hace para poder conseguir estos productos y luego ir a lugares donde puede venderlos con facilidad.

"Yo compro los lácteos a unos vecinos y luego los vendo, rosquillas le compro a una emprendedoras de mi pueblo, las papayas se las compro a un amigo y luego las revendo y así generamos unos ingresos".

El ser futbolista de la Liga Nacional le ha ayudado en cierta forma al defensor de 30 años, asegura que hay clientes que lo llaman para que vaya a dejar producto y así sus pequeños se saquen una foto con él.

"Me ha pasado que hay unas personas que sí me reconocen, otras me dicen que les lleve queso para que sus hijos o nietos se tomen unas fotos conmigo, es posible que ser futbolista me ayude un poco pero lo que me da garantía es el buen producto que estoy vendiendo, semana a semana se van aumentando las ventas".

ADEMÁS ES UN ESTUDIANTE

Lázaro Yánez además de ser un futbolista y un vendedor de diversos productos, también dedica tiempo al estudio en la universidad para la cual juega en Liga Nacional. "Estoy estudiando Educación Física y la UPN beca a sus atletas, hago lo que me gusta y puedo estudiar, invito a los jóvenes que estudien".

Este jugador que es dirigido por Salomón Nazar se ha convertido en una gran historia de admirar, ya que en estos momentos duros que atraviesa el país ha buscado la forma de hacer sus ganancias y poder llevar la comida a su casa.