Pedro Troglio y Ramiro Martínez: una amistad y bromas, sin importar la rivalidad en la cancha

El técnico de Olimpia, Pedro Troglio y el de Real España, Ramiro Martínez, han dejado bien claro que los clásicos de la Liga Nacional se viven, se disfrutan, pero que sobre todo, se respetan dentro y fuera de la cancha.

Te puede interesar: Tony Hernández: "Desde antes de llegar ya me habían advertido que me estaban haciendo la cama"



Las amistades no tienen fronteras y así lo han dejado demostrado, uno de nacionalidad argentina y otro uruguaya, pero ambos han mostrado una gran camaradería.





Pedro Troglio llegó a los merengues del Olimpia y ganó un título de Liga Nacional, Ramiro Martínez lo hizo logrando una Copa Premier y fue a los merengues del técnico argentino.



En total, Ramiro Martínez y Pedro Troglio se han enfrentado cuatro veces; dos victorias y dos empates para el mandamás charrúa. El primer triunfo se dio el 18 de enero del presente año por Liga, 2-1 fue el marcador en el Olímpico con doblete de Rony Martínez y diana de Jorge Benguché por parte de Olimpia.



Diario Diez en la previa del juego de ayer, destacó la paternidad que tiene Martínez sobre Troglio, pero luego del empate, el técnico charrúa posteó en las redes sociales el siguiente mensaje.





"Los resultados y las rachas en el fútbol, van y vienen... pero la calidez y humildad de este fenómeno, Pedro Troglio es mi trofeo", escribió Martínez.



Pedro Troglio, no se hizo esperar y fiel a su estilo y apasionado de twitter, respondió al postepo de Martínez y en son de broma le dijo: "Ya te voy a ganar jajaja. Con onda amigo me alegro que te vaya bien. Abrazo".



Troglio y Martínez han establecido una buena amistad y ambos han compartido de los buenos asados, algo muy típico de los sudamericanos.