Jhon Jario López molesto con el arbitraje: "Hoy me voy perjudicado, no voy hablar de mala intención"

Luego de la derrota 1-0 en casa ante el Marathón, el técnico del Platense, Jhon Jairo López, salió incómodo por el accionar del árbitro Óscar Moncada, quien no le sancionó un penal y en el desarrollo de los cambios.



"Sabíamos que teníamos al frente un equipo muy fuerte, un rival que tiene mucho argumento para tocar y defenderse. Creo que hoy fue injusto el resultado, el equipo se desplegó al máximo y pusimos en aprietos al Marathón. Hoy me voy perjudicado, no voy hablar de mala intención. La más justo hubiera sido un empate", indicó.

El timonel colombiano asegura que al momento de realizar los cambios lo afectaron los árbitros y no lo dejaron hacerlo los cinco. "Yo les dije a los árbitros: si ustedes son conscientes que se equivocaron, vayan y atrasan las jugadas, llamen a los capitanes. Yo nunca me he metido con los árbitros acá, he sido muy correcto, sé que no son máquinas y se pueden equivocar, pero se los dije a los cuatro, no me perjudiquen con los cambios".



Platense venía siendo líder en el grupo de la zona norte, pero con la derrota de esta tarde podría perder el segundo lugar y tenía claro la dureza del juego. "Estos son partidos muy fuertes, no estoy desmeritando el resultado de Marathón, son equipos que se construyen para ser campeones, pero con lo que tenemos, vamos a pelearles. Hoy el resultado no fue justo".





Jhon Jairo hizo un recuerdo de varias acciones que le han venido afectando. "Esto no es fácil, ya han pasado cuatro partidos y todos son penales, nos han pitado en todos los partidos, nos han expulsado jugadores. Somos tan violentos para expulsarnos y pitarnos penales. Yo creo que somos un equipo luchador".



Y agregó: "Hoy sentí que desde el primer minuto Marathón hizo entradas fuertes, una, dos, tres, cuatro y cinco, pero el primer amonestado fue César Oseguera. Ellos ya habían cometido ocho faltas y a nosotros la primera fue a nosotros. Ellos (árbitros) son seres humanos y pueden rectificar".





El cafetero no quiere creer que exista una mala campaña contra su equipo: "Yo espero que no haya mala intención, pero la tarjeta roja en La Ceiba, en Danlí, penal en un lado, en otro y solo en contra. Yo creo que nosotros trabajamos para mejorar en lo futbolístico, pero hay cosas que se nos sale de las manos".