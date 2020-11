Duelos decisivos: así se jugará la jornada 11 del torneo Apertura entre miércoles y jueves

El torneo Apertura está llegando a sus últimas jornadas. Entre miércoles y jueves se estará disputando la fecha 11 de un campeonato que ha comenzado a mostrar a los equipos que están peleando en serio por los lideratos de los grupos.

Se siguen jugando los partidos inter-zonales y los Lobos de UPN que todavía tienen pendiente el partido de la fecha 10 frente a Honduras Progreso que lo disputan este lunes en el Nacional.

El miércoles se disputarían tres duelos: el Olimpia recibirá al Vida en el Nacional y Real Sociedad se enfrentará al Platense en Tocoa, luego el Real España que viene de empatar con el Vida, chocará frente al Real de Minas.

El jueves serán el resto de encuentros: los Lobos de la UPN recibirán al Marathón en el Nacional y el Honduras Progreso lo hará frente al Motagua. Todavía no se conocen los horarios que la Liga Nacional los estará oficializando en las próximas horas.

El liderato del grupo de la zona norte está en manos del Vida que apenas le saca un punto al Marathón, mientras que en la zona centro, los azules del Motagua suman 23 puntos, también uno más que el Olimpia que está apretando.

FECHA 11 (MIÉRCOLES Y JUEVES)

Olimpia vs Vida

Real Sociedad vs Platense

Real España vs Real de Minas

Lobos UPN vs Marathón

Honduras Progreso vs Motagua