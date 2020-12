Diego Vázquez a Orlando Ponce: “El fantasmón este cree que comenta en la Premier League”

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, ha vuelto a dar declaraciones sobre la dura eliminación ante Olimpia en cuartos de final de la Liga de Concacaf.

El estratega de los azules habló con DIEZ y esta vez ha cargado fuertemente contra sus críticos, pero en especial con uno, se trata de Orlando Ponce.

“La verdad estamos bien, pero sí sorprendidos por algunos comentarios y algunas críticas que no tienen argumentos, por ejemplo ahí leí un blog que ponen ustedes (en Diez) del fantasmón este que se cree que comenta en la Premier League de Inglaterra, exige títulos internacionales cuando acá (en Motagua) solo hay un título internacional que lo consiguió Primi hace 35 años que dirige, porque que yo sepa, Chelato, el Zorro Padilla, dirigieron todos los clubes grandes de primera división y no tienen títulos internacionales y después, que yo sepa, han ganado partidos que tienen mucho mérito, pero exigir títulos internacionales me parece que están saltando la tranca”, fueron las primeras palabras de Diego Vázquez.

El argentino comenta que no es algo fácil llegar a finales en los torneos internacionales, algo que ha logrado él en dos oportunidades. Asegura que siempre le andan buscando un nuevo objetivo.

“Si, al menos él me compara con el Tuca Ferretti que eso es bueno, pero en general me parece una exigencia desmedida ante algo que no es sencillo, nosotros jugamos dos finales que no es sencillo, ahora no pudimos pasar a semifinales, pero hasta ahí, exigir títulos internacionales, me parece que ya se pasan de algo que nada que ver y ya me tienen medio cansado porque al principio decían que no le ganaba a los grandes, después era que no le ganábamos a Olimpia por más de un gol y siempre te buscan un objetivo más, que está bien, no reniego eso, por ahí tiene alguna lógica, pero no de la manera desmedida cuando los títulos internacionales de los técnicos acá son contados en 40 años”, expresó el DT de Motagua.

Siempre con el mismo tema, se le preguntó a Diego Vázquez si siente que no se valora el trabajo que ha hecho hasta el momento con los azules.



Motagua fue eliminado por Olimpia en cuartos de final de la Liga de Concacaf.

“Veo demasiada exigencia ante algo que, por eso te pregunto, quiénes lo han logrado acá en el país, no conozco, entonces no entiendo la exigencia, me gustaría cuando uno exige algo tiene que tener argumento y debe saber dónde está parado, a partir de ahí vos podés exigir, me parece que ya es desmedido y el tema es que si no le contestás a este fantasma la gente lo lee y se va formando una opinión, por eso salgo a contestar, que es algo que no acostumbro, pero te vuelvo a repetir, este se cree que comenta en la Premier League o que tiene un programa en la Premier League para exigir títulos internacionales, él habla de la victoria o de la derrota, no sabe analizar el juego, no sabe analizar diferentes temas que tiene que ver con el juego. Sí es fácil obviamente, que termine el partido y al técnico que gana lo ensalzas y al que pierde la matas, el fútbol no es así, tiene muchos análisis y tiene muchos caminos más allá del resultado, entonces si me molesta porque exige cosas desmedidas, quizás exige que le ganés al Real Madrid en el Bernabéu, que pare un poco este fantasma”, cuestionó Diego.

Sobre si tiene problemas con Orlando Ponce, el técnico de Motagua aclara que no es nada personal.

"Si él escribe, escribe lo que quiera, bueno yo también tengo la necesidad de contestarle, no estoy de acuerdo, pero tampoco es personal, pero si, él exige cosas que no existen, me gustaría saber si él trabajó en Inglaterra o no sé dónde, es que a él lo llaman de canales internacionales”, agregó.

Diego Vázquez subraya que ha colocado a Motagua en todos los torneos internacionales, situación que tiene mucho mérito.

“En el último tiempo, si bien no hemos ganado títulos, hemos estado cerca, hemos estado en la final, pusimos a Motagua en todos los torneos internacionales desde hace mucho y de manera consecutiva, eso tiene mérito y no es fácil, venimos de eliminar al Alianza y Comunicaciones que son grandes de Centroamérica, no es sencillo, perdimos ante Olimpia, podemos perder partidos, creo que ni el Real Madrid ni el Barcelona ganan todos los juegos. Me parece que es demasiado escándalo de los fantasmas, no tienen argumentos, entonces por eso salgo a contestar”, concluyó sobre el tema.