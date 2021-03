Ya se conocen las fechas de los partidos reprogramados del Real Sociedad, Real España y Motagua

La Liga Nacional ya confirmó la reprogramación de los partidos pendientes del campeonato Clausura. Algunos no se desarrollaron por diferente tópicos como argumentos de seleccionados, castigos y por el tema del coronavirus.

En la reunión virtual que sostuvieron este lunes, se llegó a un acuerdo para acomodar las fechas y que estas estén dentro del término establecido para que el campeonato no sufra alteraciones, pues está apretado y existe el alto riesgo de haber nuevas reprogramaciones por el tema de la pandemia.

Leer. LAS RAZONES POR LAS QUE SE SUSPENDIÓ EL REAL SOCIDAD-MOTAGUA

Se confirmó que el encuentro entre Real Sociedad y Lobos UPN que se iba a disputar en la fecha 2 y se suspendió debido al castigo de la Comisión de Disciplina al cuadro de Tocoa, se disputará el miércoles 24 de marzo; la hora todavía está por confirmarse.

El juego de vuelta de estas dos instituciones se jugará cuatro días después y fue plasmado para el 28 de marzo en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Hay que recordar que el cuadro de Tocoa tiene tres juegos pendientes y está peleando descenso.

El otro juego de los dirigidos por Carlos Tábora era el que se iba a disputar este miércoles y ahora se pasó para el 7 de abril, que es después de la Semana Santa. Ese mismo día también se disputará el choque entre Platense y Real España correspondiente a la jornada 2 del Clausura.

JUEGOS REPROGRAMADOS

Miércoles 24 de marzo | Real Sociedad vs Lobos (fecha 2)

Domingo 28 de marzo | Lobos vs Real Sociedad (fecha 7)

Miércoles 7 de abril | Real Sociedad vs Motagua (fecha 8)

Miércoles 7 de abril | Platense vs Real España (fecha 2)