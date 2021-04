Se juega el liderato absoluto: Real España visita a Platense con cuatro bajas importantes

Real España visita el Puerto con bajas muy sensibles. Raúl Gutiérrez no podrá utilizar a cuatro jugadores, tres de ellos son fundamentales para el DT mexicano.

El partido es decisivo ya que una victoria de la Máquina le permitiría seguir como primer lugar del Grupo A y acabar con la mala racha ante Platense.



Los "Catedráticos" no contarán con Luis "Buba" López, Wisdom Quaye y Mario Martínez, que por lesión se pierden el partido reprogramado por la jornada dos del Clausura 2021.

A ellos se les suma la baja de Carlos "Chapetilla" Mejía que sigue recuperándose de sus dolencias tras sufrir un esguince de rodilla.



CASO POR CASO



"Buba" López. El guardameta titular y subcapitán catedrático tiene una lesión en el hombro, es la misma dolencia que lo apartó de los partidos amistosos con la Selección Nacional ante Bielorrusia y Grecia, y que también no lo dejó jugar el encuentro contra el Vida del fin de semana pasado.



Wisdom Quaye. En la victoria ante los "cocoteros" fue sustituido al minuto 48, el lateral derecho sufre molestias en su aductor desde hace unos días y hoy no será partida.

De esta manera Real España no tendrá a disposición a sus dos laterales derechos, ya que Carlos "Chapetilla" Mejía aún está en recuperación.



Mario Martínez. Si bien la victoria ante el Rojo de La Ceiba dejó un gran resultado y alegría dentro del seno españolista; también resultaron heridos en el camino, el capitán sufrió una fuerte entrada de Alexander Aguilar al minuto 29 lo que ocasionó la posterior sustitución del zurdo.





Martínez tiene un hematoma en su tobillo izquierdo y sólo ha entrenado de forma diferenciada y no estará ante el Tiburón.