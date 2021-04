Rosas sobre partido contra Motagua: "Queremos dar un golpe de autoridad"

Omar Rosas tiene claro que el partido de la Jornada 12 en Tegucigalpa ante Motagua es fundamental para agenciarse el primer lugar del Grupo A y así asegurarse la primera final del torneo, "sabemos lo que nos estamos jugando, son 5 puntos de diferencia con 9 por disputarse, debemos afrontar el partido del sábado con una responsabilidad acorde a lo que venimos haciendo para tratar de sacar los 3 puntos y así tener la tranquilidad y esa certeza que seremos primer lugar".

Leer más: Potro Gutiérrez: "Olimpia le puede competir perfectamente al América"



El "Ranger" palpita el duelo decisivo ante Motagua y afirma que "hasta el momento me he sentido cómodo en Honduras jugando este tipo de partidos. Éste va ser muy difícil", asimismo adelantó que al Ciclón se le puede hacer daño ya que "ellos dejan jugar y van al frente, pero reciben muchos goles, por eso estamos trabajando para hacerles daño" y aseguró que Real España en el Nacional irá a "competir de tú a tú, no tenemos que agachar la cabeza ante ningún equipo, porque nos estamos jugando el primer lugar”, recalcó.



Sobre su falta de gol, Rosas es consciente que "al final de cuentas se valora por los goles, soy honesto en reconocer que he quedado a deber", pero también tiene en mente que su aporte va más allá de anotar "uno aporta otras cosas, otras circunstancias que son analizadas por el profesor (Raúl Gutiérrez), la prensa y a la afición".



Te puede interesar: ¿Quién transmite los juegos de la jornada 12? Horarios, televisoras y candentes partidos este sábado



La dupla con Ramiro Rocca es lo que muchos aficionados pedían, y el atacante fue claro en indicar que ha estado cómodo compartiendo el ataque con el pistolero de Hughes, "jugar con Ramiro era lo que esperaba, he estadio muy cómodo, porque a pesar de ser jugadores de la misma posición tenemos características diferentes, él se queda más en el área, yo aporto más desde los demarque".



Dentro de la Estación Real hay "cierta tranquilidad" ya que "son 5 puntos de diferencia con 9 por disputarse", es por eso que el 12 veces campeón nacional debe "afrontar el partido del sábado con una responsabilidad acorde a lo que venimos haciendo para tratar de sacar los 3 puntos y así tener la tranquilidad y esa certeza que seremos primer lugar".





Para finalizar su comparecencia en los medios, el "11" aurinegro dio a conocer que el grupo sabe que "sí Honduras Progreso, Platense y Vida no suman de tres y nosotros ganamos somos primer lugar", el ideal para el jugador de 27 años es "definirlo desde esta jornada y dar un golpe de autoridad; es un gran partido para nosotros porque Motagua es un equipo que siempre lucha por el campeonato" y avisó "esto nos va a demostrar de qué estamos hecho de cara a liguilla".