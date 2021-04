Motagua al borde del KO: Los partidos que tienen al Ciclón casi sin oportunidad de ser primero

Como si de un déjà vu se tratara, Motagua nuevamente está realizando un gran torneo, con presentaciones que por momentos han sido de altísimo vuelo, pero no le estaría alcanzando para clasificar a la final de grupos sucumbiendo otra vez ante el Olimpia de Pedro Troglio.



Pese a que el "Ciclón" ha cosechado el 75% de los puntos que ha disputado en el actual Clausura 2021 y que de estar en el Grupo del Norte sería líder por amplio margen y ya estuviese clasificado, la realidad de Motagua es otra.

Leer más: El clásico Olimpia v Motagua será el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional



En el Nido del Águila han dejado de depender de sí mismos y las opciones de clasificar como primer lugar son muy remotas con solo dos partidos por jugar, la razón de la situación límite del Azul Profundo: Ha fallado en momentos claves en partidos en los que tuvo la ventaja... Y tiene a un rival que roza la perfección en sus números.



Los de Diego Martín Vázquez hoy se deben lamentar los puntos perdidos contra Real de Minas, Real Sociedad, Vida y hasta el mismo clásico ante Olimpia en el que cayeron 1-2, a pesar de haber dejado buenas sensaciones y no ser superados futbolísticamente.



Te puede interesar: Así será el formato de Liguilla en Honduras con Olimpia y Real España como líderes de grupo



- Partido a partido, caso por caso -



Empate 2-2 contra Real Minas. Por la jornada 10 del actual torneo, el Azul recibió en el estadio Nacional al Real de Minas, un rival que en la previa era accesible y al cual ya había derrotado cómodamente en la Jornada 5, con un marcador de 3-0 en Danlí. El encuentro no se presentó del todo cómodo para los locales, pero más allá de ciertos momentos en los que no encontraba el control del juego, se puso arriba en par de ocasiones; primero 1-0 con gol de Walter Martínez y luego 2-1 con anotación del paraguayo Roberto Moreira al 79... Sin embargo, en las postrimerías del partido cuando parecía que los tres puntos se irían para el nido, un gol de William Moncada le terminó arrebatando dos puntos claves a los de Diego.



Real Sociedad los sorprendió en Tocoa. El calendario en teoría era favorable: Enfrentar en partidos consecutivos a los dos peores equipos de la tabla acumulada. Luego del empate 2-2 contra los Mineros, las Águilas volaron hacia el estadio Ricardo Martínez Durón, ahí los esperaba la Real Sociedad que una semana atrás había anunciado a Héctor Castellón como nuevo DT del club tras la separación de Carlos Ramón Tábora. Tocoa, que en los primeros partidos de esta serie era una cancha imposible para el azul, se había convertido en un lugar asequible para sumar ya que en su última visita ganó cómodamente 1-5. Parecía que la historia se repetiría cuando el gol tempranero de Walter Martínez puso en ventaja a los visitantes, pero un gran Rony Martínez acompañado de un decisivo Cristian Altamirano complicaron las cosas. Aun así la visita logró tener ventaja en dos ocasiones 0-1 y 1-2, pero no logró sostener ninguna y terminó el partido empatando 3-3 con Roberto Moreira como protagonista. 3-3 final. De esa manera, y en dos partidos consecutivos, Motagua dejó escapar 4 puntos.



No te podés perder: Liga Concacaf 2021: Los tres clubes hondureños que disputarán la próxima edición



Vida, el golpe ¿casi? definitivo. Victorias convincentes como local ante Honduras Progreso (5-1) y Real España (1-0) le devolvieron a los de Vázquez la ilusión y la esperanza del primer lugar que en su visita a La Ceiba debían sacar un nuevo triunfo y así llegar al Clásico ante Olimpia con el destino en sus manos. El cabezazo de Sergio Peña al 22´ del primer tiempo les otorgaba esa ventaja que sería clave para lo que quedaba del partido y el torneo, sin embargo, la falta de contundencia y eficacia les terminó nuevamente pasando factura cuando al 82´ Cristopher Meléndez anotó en propia puerta y finiquitaba otro empate, otra pérdida de puntos. 1-1.



En conferencia el DT aceptó que ante los rojos "teníamos el partido ganado y controlado, hice los cambios pensando en que teníamos el partido finalizado. Fue un gasto de energía importante para mantener el resultado, no habíamos sufrido nada. Lo único que fue un saque de esquina", dijo un apesarado Diego.





Es así como Motagua en tres de sus últimos cinco duelos dejó escapar los puntos que hoy lo están privando de ser finalista; para los de Diego Vázquez tendrá que ser un tema a solucionar la gestión de las ventajas ya que en los tres encuentros estuvo una o incluso hasta dos veces por arriba en el marcador.



Los partidos del KO: