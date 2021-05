Bryan Róchez, Nacional y un milagro para permanecer en la Primera División de Portugal

Tras la derrota 1-3 del día de ayer ante Benfica, Nacional de Madeira quedó prácticamente descendido a falta de dos fechas por jugar en la Liga NOS. Los de maiderenses acumulan 25 puntos tras 32 partidos jugados y marcha últimos de la Primeira Liga.



Nacional, que hasta la jornada 17 parecía que no tendría mayor problema en salvarse ya que marchaba en la parte alta de la tabla, ha hecho una espantosa segunda vuelta que incluyó una racha negativa de 10 derrotas consecutivas.



Los maiderenses sólo han podido sumar 4 puntos en sus últimos 4 encuentros, lo que hoy los está sentenciando a regresar a la segunda división a penas un año después de su promoción.



- ¿Qué necesitan para salverse? -



Vía directa. Para entender el panorama de los albinegros es necesario tener en cuenta que la salvación directa es casi imposible al tener una desventaja de 6 puntos en comparación al Rio Ave con solo dos partidos por jugar.



Nacional tiene 25 puntos, Rio Ave 31, la única manera de lograr la permanencia directa es que los de Bryan Róchez ganen sus dos partidos restantes y el Ave pierda ambos encuentros. Sin embargo, eso no sería suficiente, ya que para obtener la 15ta posición Nacional debe remontar un déficit de 12 goles.



Vía Playoffs. La otra opción que tiene Nacional, y que es la más viable dentro de lo inverosimil, es lograr el 16to lugar y así jugar un Playoffs ante el tercer lugar de la Segunda División.



Para esto, los de Bryan Róchez deben ganar sus dos partidos restantes ante Famalicao y Rio Ave; y esperar que el Boavista de Alberth Elis y Jorge Benguché (30) no sume un punto ni que Farense (28) sume de a tres en las últimas dos jornadas.



Esos son los escenarios, las opciones están para el equipo del hondureño, pero es una realidad que parece imposible la salvación de los Nacionalistas. Aunque siempre dicen que la esperanza es lo último que se pierde.