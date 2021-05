Félix Crisanto se siente traicionado por Motagua: cinco meses sin salario, su lesión crónica y el amigo que evitó su retiro del fútbol

Mantenerte en la plenitud en el fútbol es una tarea difícil y más cuando las lesiones comienzan a meterse como intrusas en la carrera de los jugadores en su mejor momento. Este es el pasaje de defensor hondureño, Félix Crisanto, quien pasó de legionario y seleccionado nacional, a desempleado y olvidado por culpa de una lesión. Así se resume su pasaje en la Liga Nacional en el último semestre.

Legionario por su pasaje en Lobos Buap (México) en donde destacó durante dos temporadas (2018-19). El lateral derecho mostró su mejor forma, disputó 24 partidos sumando 1991 minutos. Seleccionado por sus participaciones a nivel de la escuadra catracha, apoderándose de la titularidad camino a Rusia 2018 y posteriormente en el arranque de Fabián Coito cumpliendo en juegos ante Chile, Brasil, Paraguay y Puerto Rico.

Finalmente, olvidado en Motagua tras una vieja lesión neurológica en su rodilla derecha que lo alejó de las canchas en los últimos seis meses, de la cual se operó hace una semana y ahora está en recuperación para retornar a las canchas.

Ahora que ya estamos enterados del porqué Félix Crisanto no jugó todo el Torneo Clausura con Motagua, aprovechamos para darle una visita en su hogar en La Ceiba y conversar con él sobre los duros momentos que ha vivido.

Las puertas de su hogar esperaban por nosotros y su servidor, Edgar Witty, con todas las interrogantes de qué había sido de su vida. Lo primero en confesar para Félix Crisanto fue que “desde el inicio de la temporada pasada (Apertura 2020) ya sentía las molestias, pero no pensé que era grave, solo creí que era por carga”, así que una vez que finalizó, decidió poner un alto y examinarse con atención.

Félix Crisanto durante su estancia en el centro médico en donde fue operado.text>

Para su mala suerte -digo, en ese momento-, le encontraron un huesito -debajo de la rótula que le estaba molestando en uno de sus nervios- y esa era la razón por la cual decidió no continuar para recuperarse.

“En ese momento uno piensa muchas cosas, pero al final terminó el torneo, tomé la decisión de revisarme bien, costó, pero cerrando el torneo me di cuenta lo que tenía”, dijo Félix Crisanto.

SEPARACIÓN DE MOTAGUA Y DEMANDA

Para enero del 2021 el cuerpo técnico de Motagua comandado por Diego Vázquez, tomaron la decisión de darle de baja junto a Wilmer Crisanto o Emilio Izaguirre, dos jugadores que habían sido emblemáticos para el equipo.

Sin embargo, Crisanto asegura que le restaban seis meses de contrato y que desde este entonces no ha recibido sueldo.

“Con Motagua me quedaban seis meses de contrato, pero al darme cuenta que no iban a contar conmigo, quise llegar a una solución de salir bien del club, pero hasta el sol de hoy no he podido llegar a un acuerdo con ellos. Esa decisión la tomó el cuerpo técnico, yo quise arreglar de buena manera, pero siempre me dieron larga”, dijo.

“No he recibido salario y para mí ha sido complicado porque uno vive de esto, tengo familia que depende de mí, pero estos últimos meses ha sido difícil porque no he recibido ningún salario. Yo dejé de cobrar con Motagua desde diciembre”, añadió.

Félix Crisanto junto a su mascota en La Ceibatext>

Claramente la situación laboral entre el jugador y del conjunto capitalino no resultó bien finalizando en una demanda por incumplimiento de salario en tiempo de crisis (por lesión) para el defensor catracho.

“La demanda ya la puse, porque de parte de ellos nunca se comunicaron conmigo. La opción que uno busca es demandar porque tengo familia, tuve que hacerlo y estamos esperando a ver qué resulta”, reveló.

“Yo me acuerdo de una palabra que dijo Diego, -la institución sigue- y el jugador una vez que ya no te quieren, te echan. En su tiempo cuando estuve sin contrato ellos mismos me decían, pero ahorita que estoy lesionado no lo pensaron dos veces. Uno como futbolista tiene que ser profesional sin pensar que el equipo te dio tanto, porque los directivos no piensan lo mismo hacia uno. El vivo ejemplo de eso es Amado Guevara y Emilio Izaguirre, si lo hicieron con ellos por qué no lo harían conmigo. Estoy agradecido con Motagua, pero me dieron la espalda y no es lo justo”, agregó.

APOYO DE AMIGOS

- ¿Cómo pagó su operación? -, le consulté… ante ello respondió que “yo hablé con unos amigos y ellos me apoyaron para hacer la operación porque llevo cinco meses sin cobrar. Tampoco iba a dejar que mi familia no coma para poderme apoyar, uno queda dudoso si seguir en estas cosas o retirarse, pero encontré amigos que me ayudaron y así pude operarme.

Según nos confesó el futbolista oriundo de Brus Laguna, esta cirugía tuvo un costo de 60 mil lempiras.

“Yo tuve que buscar cómo solucionar eso porque de parte de Motagua nunca esperé un -sí o no- solo decían -el seguro-, pero si yo estuviese esperando el seguro, no me hubiese operado”, soltó.

Lo cierto es que con su carrera cerca de terminar por una grave lesión, las deudas familiares sumando y la ausencia de ingresos en casa, habrían llevado a Félix a tomar la decisión de emigrar a los Estados Unidos, pero el apoyo (económico) de un amigo en especial -omitió el nombre- y palabras de Maynor Figueroa, le hicieron cambiar de parecer.

“Había noches en que dormía porque tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo pensaba en qué haría mañana. A pesar de todo lo que estoy pasando siempre he conseguido la comida de mi familia y en eso no tengo problemas, tengo apoyo de mis amigos. No te miento, lo pensé varias veces. Dije -tengo visa- y no es justo que estuviera pasando ese momento sabiendo que puedo irme a trabajar y mantener a mi familia, ya me tenían los pasajes para dentro de dos semanas”, comentó.

Félix Crisanto en uno de los entrenamientos con la selección de Hondurastext>

“Maynor me dijo – si me retiro yo quisiera seguir haciendo las potras en mi pueblo, pero si vos no te operas, no. En ese entonces dije que haría el último intento”, dijo sobre las palabras del capitán de la H.

PUDO LLEGAR AL OLIMPIA – SU FUTURO

Lo cierto es que antes del campeonato Clausura Olimpia y Motagua se acercaron al defensor para ficharlo, sin embargo, la rechazó puesto que “no iba agarrar un contrato sabiendo que estaba mal, tomé la decisión para recuperarme y volver”, además de otras ofertas del extranjero que finalmente “solo eran rumores”.

Hoy, el carrilero derecho se siente más fuerte y asegura que “verán a un Félix Crisanto distinto, a veces uno dice por qué te pasan las cosas. Esto me ha dado un aprendizaje de que día”.

Los encuentros de la Selección Nacional de Honduras se acercan y estar en la nómina es uno de los objetivos claros que tiene el defensor. Por ahora es agente libre y según los apuntes médicos, estará al cien para fines de junio. Su regreso le espera para continuar su carrera después de sacrificarse y no tirar la toalla.