Yaudel Lahera se ilusiona con su estreno en Victoria ante Vida: "Con un triunfo el miércoles se olvidan varias cosas"

El futbolista cubano Yaudel Lahera, uno últimos refuerzos del Victoria, se reportó listo este lunes para el duelo ante Vida de la jornada 5 del Torneo Apertura 2021.

Lahera arribó a Honduras el fin de semana y realizó ayer su primer entrenamiento en el equipo ceibeño poniéndose a las órdenes de Elvin López, técnico interino en relevo de Carlos 'Chato' Padilla.

En palabras de delantero de 30 años "desde que llegué me han atendido de la mejor manera, el grupo me ha hecho para de ellos. Desde el primer momento estoy a la disposición para dar todo por la institución".

Y agregó: "Yo estoy a la disposición, obviamente vengo de estar entrenando en casa, pero los minutos que me den los aprovecharé. Me siento bien, soy una persona que me preparo día a día, pero ya sabemos que el nivel de competencia es otra cosa, desde el primer día que llegué estoy al cien, me siento bien".

En referencia a la situación crítica del equipo marchando en la última posición del Apertura sin haber sumado algún punto, dejó en claro que "todavía falta mucho para del descenso, esa palabra no entra en mi mente. El equipo tiene buenos muchachos, vienen de una categoría inferior pero las cosas se irán dando con la tranquilidad y serenidad que deben tener en esta situación".

"El miércoles es un buen espectáculo, un clásico que ya hace años no se juega, es la prueba para salir de este momento para empezar a caminar. Vida es un buen equipo y están bien armados desde hace torneo, las cosas se les están dando poco a poco, pero cada partido tiene una cosa diferente donde tenemos que salir a hacer lo de nosotros", añadió.

Finalmente cerró en que "con un triunfo el miércoles se olvidan varias cosas, entonces es una linda oportunidad y fiesta como para divertirse con responsabilidad y empezar a caminar".

En sus primeros dos días en el equipo, Lahera hizo trabajos específicos por individual. Su presencia en el once titular dependerá de la determinación de Elvin López.