Raúl "Potro" Gutiérrez se confiesa: “Esperemos que la renovación sea con una Copa en la mano”

“Estamos forzando la máquina para encontrar ese campeonato que la gente quiere”. Así se presenta el mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, entrenador del Real España, que nos habla del buen momento que vive el equipo y lo que hizo para levantarlo.

¿Qué método utilizó para motivar al plantel? ¿Le tocó poner mano dura? ¿Qué jugadores son los que triunfan con él? Gutiérrez dejó claro todos esos temas y ahora que tiene el juego directo frente al Vida, dice que depender de ellos mismos, es un punto a su favor que van a explotar este martes en el Morazán.

Ver: La tabla de posiciones de la Liga Nacional

Potro fue campeón a nivel juvenil con las selecciones mexicanas. Ganó un Mundial Sub-17, fue campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2015, campeón del Preolímpico Sub-23 de Concacaf, pero todavía le falta sumar una estrella a nivel de clubes. Ahora siente que es el momento y está cerca en Real España.

LA ENTREVISTA

¿Qué cosas diferentes ha hecho en Real España para levantarlo?

Yo soy de los que cree que en el fútbol está todo inventado, lo demás son modas que van y vienen, de repente se pone de moda la línea de cinco que se comenzó a usar en el año 1974; entonces, todo esto es un círculo que nunca acaba. Todas esas voces que a uno lo formaron como entrenador se han venido replicando. Cuando se convierte en técnico se vuelve un rompecabezas y hay piezas grandes de técnicos que influyeron en ti. Lo que buscamos en Real España era analizar el por qué. ¿Por qué siendo un equipo histórico tenía esas malas rachas?, pero en la cancha. Partimos del orden y es algo sencillo, orden para atacar, orden para defender. ¿Cuál es tu función? Soy defensa central, ah, defender bien y cuando hay que atacar, tienes que ir a atacar. Partimos de un orden que teníamos aclarado con los muchachos y después los vas conociendo y entendiendo que además de buenas personas son buenos futbolistas. Luego trabajé cambio de ideas y pensamientos y comenzamos a generar costumbres como; nada con el árbitro porque él es parte del juego. Luego, viene el entrenamiento y hay una falta, se le dice: siga, y responde, pero es que… no, levántese y siga. Entonces, generas cambios para que a la hora que venga el partido se replique. No hay nada más importante del fútbol que los futbolistas y los muchachos han ido mejorando y eso tiene a Real España con 35 puntos.

Se viene un partido vital ante Vida. ¿Lo mira como una final adelantada?

Como en todo proceso, bueno, con esa palabra proceso aquí todo mundo se volvía loco y hasta para comer hay proceso, aunque no le llamas proceso porque no puedes decir: voy a tener mi proceso de comer, no; sí, agarras y comes esto, luego lo otro. El trabajo que se ha venido haciendo tiene mucho que ver con eso. Muchos nos criticaron la parte física porque no aguantábamos dos juegos por semana, entonces, hay que entrenarlo. Hoy la parte física que maneja el profe Maldonado nos tiene volando. Te comento esto porque nosotros vemos objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Ver: Mateo Emilio, el joven hijo de Mateo Yibrín que ya gestiona como dirigente deportivo en el Real España

¿Se mira en la gran final del torneo porque la gente del Real España lleva cuatro años esperando?

Yo estoy acostumbrado y la gente a veces mal entiende, pero yo estoy acostumbrado a jugar finales, me gusta que mis equipos jueguen finales. Podemos ganarlas, perderlas, eso es cosa del fútbol. A mí me gusta trabajar para ser campeón y siempre ha sido así y mi currículum así lo marca. Desde que llegué a Real España el objetivo ha sido ser campeón. El año pasado con el formato que había, terminamos en primer lugar (del grupo), nos eliminan en semifinales; hoy con nueva responsabilidad siempre dije que íbamos a pelear por el campeonato y hoy seguimos sobre eso. Sobre el juego del Vida, las circunstancias nos llevan a jugar ese duelo definitorio. Vida viene motivado, tiene buenas cosas y es un juego que esperamos, es una revancha para mí. En la ida ellos fueron mejores que nosotros 10 minutos y nos ganaron el juego y esos partidos de equipos competitivos así se definen, 1-0, 2-1, ¿por qué? Porque la competencia es alta. Vamos a vivir ese partido y lo estamos preparando visualizando el primer lugar.

Entrevista exclusiva del "Potro" Gutiérrez con Diario Diez. Fotos DIEZ: Neptalí Romero| Locación: Restaurante Taco Shop San Pedro Sula.

¿Es de promesas o no le gusta vivir de ilusiones, porque la gente se ilusiona al escuchar decirlo a usted que va a pelear por ser campeón?

Me encantaría tener la razón. Tú les prometes cosas a tus hijos. La vez pasada le prometí a mi hija que le íbamos a ganar al Motagua, entonces, estaba más preocupado por eso que por otra cosa y que bueno que se dio a nuestro favor porque soy de los que cree que si una persona promete algo tiene que cumplirlo. Hay tantas variantes en el fútbol que no dependen de ti. Si fuera Tenis el que estuviera jugando y dependiera de mí te digo, claro que voy a ser campeón, pero no depende de mí. ¿Qué tenemos ilusión, responsabilidad y qué estamos poniendo todo para ser campeones? De eso que no les quede la menor duda; desde que llegué aquí no he parado de trabajar para que este equipo cambio y pese a las críticas que me diga, el equipo está posesionado en base a lo trabajado. Hoy estamos contentos y con la firme idea de querer ser campeones.

Usted fue campeón del Mundo Sub-17 con México en 2011. ¿Siente que en su país no se le ha dado el mérito para darle un equipo de la Liga MX?

Creo que cada entrenador tiene sus propias rutas. Nunca fui un exjugador que fuera a tocar la puerta de su club para buscar dirigir las fuerzas básicas o algo así. Nunca fui así. Nunca fui ni al América, ni al Atlante, ni al León donde estuve seis meses y tengo buenos amigos. Cuanto terminé mi carrera en 2003 me llamaron para hacerme una oferta de trabajo y me fui a dirigir la Universidad Popular Autónoma de Puebla y cuando miré las instalaciones eran perfectas y Staff como equipo de primera. Allí quedé campeón nacional y fui entrenador mundial universitario en Turquía. ¿Qué me generó eso? Experiencia. Después dirigí en la segunda división en Morelia. Mi carrera apuntaba a ir a primera. Luego Joaquín del Olmo me invitó a un equipo de ascenso porque no tenía carnet, fui, estuve en Ascenso dirigiendo a Tigres Mochis y Correcaminos hasta 2009 ya cuando me llamaron a Selecciones nacionales. La gente me tiene en el radar como exjugador no como entrenador, pero ya tenía esa ruta.

¿Si hoy viniera un dirigente del fútbol mexicano y le dijera: profe Gutiérrez, qué jugador del Real España me recomendaría; qué le respondería?

Cada jugador va encontrando su propio paso. No me gustaría mencionar ninguno pero en Real España hay varios futbolistas que podrían jugar y competir en la liga mexicana sin problemas.

¿Qué tan diferente es enfrentar al Vida sin sus figuras de selección como Luis Palma y Roberto López?

Habría que verlos cuando no los tuvieron, eso lo tienes que hacer tú. Cuando no tuvo los seleccionados creo que no les fue mal. Yo soy de los que piensa que sí hay jugadores importantes, pero nadie es indispensable. Yo creo que será un muy buen partido contra un buen equipo. Nosotros tenemos que dedicarlos a lo nuestro.

¿Usted recibió fuertes cuestionamientos en redes sociales de Mateo Yibrín (presidente vitalicio de Real España) la vez pasada; ya hicieron las pases?

Yo creo que todas esas cosas no se dan por las vías correctas. Creo que los únicos que sabemos los porqués de lo que pasa en un equipo somos los entrenadores que vivimos el día a día. Si Mateo es parte de lo que fue o es Real España, él siempre tuvo mi número.

Además: Así se va a jugar la última jornada del torneo Apertura 2021

¿No le ha hablado?

No me llamó. Creo que expresarse por Twitter no me parece el mejor medio que un directivo lo haga. Son cosas que al final se han ido eliminando, y ese día (que se encontraron en la presentación de la camisa), yo soy muy respetuoso conmigo…

El mexicano Raúl Gutiérrez habló de lo que se viene con Real España y asegura que espera renovar su contrato. Fotos DIEZ: Neptalí Romero| Locación: Restaurante Taco Shop San Pedro Sula.

¿Le da más tranquilidad enfrentar un partido donde depende de usted y no estar pendiente de otros resultados?

Siempre es algo que hemos estado insistiendo mucho en los muchachos. Es aquí o ahora, lo otro no es cosa nuestra, nosotros tenemos que trabajar para lo nuestro. A nosotros se nos criticó tanto por haber empatado contra Victoria. ¿Ya vieron los últimos resultados del Victoria? Que la gente no piense en porqué no le ganamos. Que sí tuvimos que haber ganado ese juego, sí, pero los partidos hay que jugarlos.

¿Le preocupa o le ocupa no tener a “Buba” López en ese juego clave?

Lo que pasa es que yo no soy de los que abre el paracaídas, yo no hablo de quien no va a estar… ¿Por qué? Porque dirán, ah como no estará Buba y los suspendidos, ojo, porque si pierdo es por eso. Esos son pretextos, y no va así. Lo aprendí que eso suena a excusa. Si no ganamos o no perdemos no será por esas cosas.

SU FUTURO Y JUGADORES QUE TRIUNFAN CON ÉL

¿La directiva está negociando su continuidad; cómo está su futuro con Real España?

Estamos en ese proceso. Yo estoy muy agradecido con “Mister” Elías (Burbara) por esa confianza y hoy creo que vamos paso a paso. La idea es continuar, queremos seguir desde una base de campeones y le vamos a dar tiempo al tiempo y las circunstancias. Esperemos que la renovación sea con una Copa en la mano.

¿Hablando de Copa en la mano, considera que le hace falta ese logro en clubes para ser considerado para dirigir en la Liga MX?

Es que del segundo lugar nadie se acuerda y es bien sencillo. Los que hemos tenido oportunidad de ser campeones… en mi caso por ejemplo, nadie se acuerda que tengo un subcampeonato panamericano que me ganó 1-0 Uruguay (Toronto 2015). Nadie se acuerda del segundo y es una situación que he convivido. Me gusta ser campeón siempre, no importa si es fútbol, canicas, siempre es ganar. Para nosotros ser campeón representa el proyecto que yo encabezo y tenemos un staff de primera y eso es lo que vale. Siempre estará más fortalecido con una estrellita en el pecho.

¿Le ha tocado poner mano dura en la disciplina del Real España?

La vez pasada ponía un Twitter de algo que dijo Ricardo Lavolpe, quien tenía una sicología inversa muy difícil. Cuando yo jugaba para el América y él dirigía al Toluca; nos encontramos en el aeropuerto y le dije: oye Ricardo, no crees que tú mataste a muchos de mi generación. Se comienza a reír mientras estaba fumando y me responde: boludo, y a vos porque no te maté y estás en el América. Y yo, he, he, no pude argumentar nada. Esto es de carácter, no te olvides, me dijo. El nuevo fútbol es gestionar todo de tal manera que toda la estructura funcione, que no hay cosa más importante que el equipo. Los futbolistas son la imagen de todo lo que se hace bien. Las nuevas generaciones hay que concientizarlas de todo eso y en Real España es parte de esa transformación. Hoy te peleas, tienes choques y llegas a un acuerdo. La llegada de Javier Delgado ha sido fundamental para que lo administrativo se conecte con lo directivo. Cuando fui campeón mundial, panamericano y preolímpico en México, la parte directiva y deportiva estuvo bien. Es un todo, todo va conectado y eso hemos venido a compartir en Real España.

¿Se ha puesto a pensar por qué Buba López siendo un gran arquero no está en el extranjero?

Buba es un tipo comprometido, un líder de esos que necesitan todos los entrenadores, porque no basta todo lo que entrenas, basta las réplicas de todo el equipo y allí tenemos a uno de nuestros referentes. Ojalá que toda esta eliminatoria que ha estado haciendo que ha sido fantástica, digo con respeto, porque nos ha salvado mucho. Ha tenido una actuación importante que dice que nos han estado atacando bastante. Espero que Buba culmine esta eliminatoria en un equipo en otro país.

¿Le han pedido recomendaciones por Buba del extranjero?

Pues siempre te dicen: oye que bueno el portero. Nosotros estamos tratando desde nuestros alcances que nuestros jugadores tengan una proyección hacia afuera y si es México, mejor.

¿Qué jugador es el que triunfa con Potro Gutiérrez?

El que trabaja. El talento se trabaja. Los equipos campeones, como decía Michael Jordan: el talento gana partidos, pero el trabajo gana campeonatos; entonces, yo ese jugador que tiene un gran talento se le exige más. Antes se decía que los de atrás que corran mucho y los de adelante la tocarán… ahora es que los de atrás corren mucho y los de adelante también y la tocarán. De nada me sirve un jugador de 70 minutos por más talento que tenga.

El DT mexicano espera pasar una Navidad aurinegra conquistando el título. Fotos DIEZ: Neptalí Romero| Locación: Restaurante Taco Shop San Pedro Sula.

¿Si su futuro dependiera del título, le gustaría seguir en Real España?

Sí claro. Yo creo que los proyectos tienen un tiempo y una forma, yo creo que vamos por buen camino en Real España. Hay un tiempo para cosechar y todo este tiempo ha sido de sembrar cosas. Tengo bien claro que un equipo campeón se hace en no más de año y medio, hay excepciones que tienen que ver con la calidad de los jugadores y momentos extraordinarios. Puede haber clubes que en seis meses queden campeones pero son muy poquitos, en este caso el PSG, que de 10 jugadores, tiene a los tres mejores del mundo, debería ser campeón, luego todos los equipos del mundo mortales que no tienen esos genios necesitan un proceso. Desde que llegué estamos forzando la máquina para encontrar ese campeonato que la gente quiere y vamos por el camino correcto. Vamos a pelear porque sea en este torneo.

¿Se imagina ya una Navidad aurinegra?

Pues es lo que queremos, festejar lo que se tenga que festejar (Navidad) con una estrellita en el pecho.