Agustín Auzmendi dejó claro su situación con Motagua: “Yo estoy feliz, muy cómodo, siempre me han tratado bien. Uno siempre busca mejorar económicamente, la carrera del jugador es corta”.

También se le preguntó sobre el caso de Rubilio Castillo, del cual no quiso comentar mucho: “Román ha sido un gran compañero, me sorprendió cuando se despidió. Son decisiones muy personales, es algo que no me compete, la verdad”.