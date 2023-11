¿Celebrará un gol ante Olancho FC? Auzmendi da vuelta a la página: cómo frenarán al Olimpia y si afecta quedar fuera de la Liga de Campeones

Del mismo modo, el ‘ Pistolero ’ le mandó un mensaje a la afición, al Olimpia y reveló que pasará si le mete un gol al Potros de Olancho, ex equipo del argentino.

Primero que nada pedirle disculpas por lo del miércoles y que no representamos al equipo como se debía y segundo que nos sigan acompañando porque vamos a conseguir la Liga Nacional. Sé que es difícil, así como para nosotros porque no queríamos quedar fuera.

No se logró el objetivo

Hay que darle vuelta a la página rápido, fue un golpe muy duro y ahora encarar el próximo partido ante Potros de Olancho el domingo y sacar tres puntos en Liga Nacional, aunque no se va a superar lo que ya pasó.

No lo celebraré, le tengo respeto a la afición del equipo.

Tengo recuerdos muy lindo con la camisa de Potros, pero ahora estoy del otro lado y vamos por la victoria. Con respecto al cariño si lo espero. Me fui muy bien en lo grupal y esperemos que sí.

Obligación para Motagua de ser campeones

Siempre hemos estado obligado para ser campeones y ahora buscaremos ese ansiado título.

Honduras sin representación en Concachampions

No creo que haya que preocuparse por esto. Motagua le ganó a Pachuca hace poco y no es poca cosa, pero creo que no hay que hacerle un problema tan gran y tanto drama. Así como Motagua le ganó a Pachuca, Olimpia le metió cuatro a Atlas.