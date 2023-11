Con lágrimas, Kevin Hernández se revela: Resentido con Real España, su nueva vida y ¿hasta cuánto llegó a gastar en discos?

En su tiempo, Kevin Hernández era uno de los porteros hondureños de mayor proyección de Honduras, jugó por 11 años en uno de los equipos más grandes de nuestro fútbol: la Máquina del Real España, ganador de múltiples títulos en Liga Nacional, jugador olímpico y fue parte de tres procesos mundialistas; sin embargo, eso queda para sus anécdotas, pues su presente está fijado en una nueva y peculiar faceta. Luego de un retiro repentino y silencioso poco se volvió a escuchar de aquel arquero de 1.82 mts y de risos dorados, pero lo cierto es que decidió emprender en su segunda pasión, la mecánica automotriz, oficio que su padrastro le enseño desde que era un niño.

Diario Diez llegó al taller Two One Autocenter, negocio que recién inauguró el isleño, en San Pedro Sula y nos contó que “antes jugábamos al fútbol y ahora jugamos con herramientas y repuestos de carros”. Kevin Hernández reveló la razón por la que se alejó de las cancha a pesar de tener ofertas y en medio de la entrevista las lágrimas recorrieron el rostro del ex jugador al recordar los miles y miles de lempiras que gastaba en fiestas, alcohol y mujeres. “Cuando me dieron el premio por haber clasificado al Mundial de Sudáfrica 2010, que incluso no fui, me dieron una gran cantidad de dinero y lo destruí en menos de un mes. Estamos hablando como de un 1,200, 000 de lempiras”. Asimismo contó que salió resentido de Real España y se siente orgulloso de ser pieza clave para que el equipo obtuviera la copa número 12.

-La entrevista con Kevin Hernández-

¿Qué ha sido de Kevin Hernández tras su retiro del fútbol profesional? Estamos en otra faceta como emprendedor. Antes jugábamos al fútbol y ahora jugamos con herramientas y repuestos de carros. Desde que era pequeño miraba a mi padrastro arreglar sus taxis y yo me ponía a ayudarle, pero como gracias a Dios que me dio la oportunidad de jugar profesionalmente, eso sí, nunca olvidamos lo aprendido. ¿O sea que de chico ya tenías esas habilidades en la mecánica? Jejeje, recuerdo que siempre estaba ahí encima de él y le pasaba las cosas aunque no sabía nada, pero tenía la intención. Luego de retirarme me metía a estudiar la teoría en Infop. Estuve nueve meses poniendo mi empeño en lo académico, ahí me abrieron las puertas para formarme en el tema automotriz.

¿Y por qué le pusiste al taller Two One Autocenter? Fue porque con mi esposa nos casamos un 21, mi hijo cumple años un 21 de noviembre, mi otra hija cumple el 21 de noviembre, con mi esposa nos conocimos un 21, yo cumplo años un 21 de diciembre y toda la familia tiene relación con el 21; sin embargo, no le quisimos poner twenty one porque iba a sonar muy largo, así que le pusimos two one.

¿Cómo nació este proyecto? Teníamos unos ahorritos con mi esposa y queríamos invertirlos en lo que era el taller y vimos en una oportunidad aquí en San Pedro Sula ya que hay más carros que gente, bueno en todo el país. Hablando del fútbol, ¿Por qué se dio tu retiro tan repentino y silencioso? Tuve para seguir jugando en primera y segunda división. Incluso me llamaron de varios equipos, pero me decidí por el retiro porque cuando llegué a Platense y Honduras Progreso pude ver la realidad que viven los demás futbolistas de los equipos pequeños, no es nada fácil lo que viven ellos. Llegué a un punto donde le deje de sentir amor al fútbol, ya no sentía nada cuando entrenaba porque me di cuenta de cuanto se sufre en los equipos chicos. Hay poco apoyo y yo sé que los directivos hacen un gran esfuerzo, pero no ajusta, por eso fue mejor me retire y aún tengo las fuerzas para meterlas en mi negocio. ¿Qué te tocó vivir? Se sufre. Habían compañeros que no tenían ni para comer y uno de su bolsillo tenía que ayudarles, a veces no teníamos aguas, todo eso esa sacrificante. Lo que sí te digo que el fútbol me dejó muchas cosas buenas, títulos, grandes momentos y amistades. Eso me lo voy a llevar a la tumba. LEA: ¡Informe Especial! Honduras sube alerta roja en ocho departamentos: la tormenta ha dejado caos e inundaciones en varias zonas del país ¿Te siguen debiendo tras un año de haber dejado el fútbol? Sí, me quedaron debiendo como dos meses, pero no precedí legalmente, porque pienso que es pérdida de tiempo. Contame, ¿tuviste algún fichaje frustrado? El Comunicaciones de Guatemala me llamó hace años, pero todo se quedó en propuestas. Ya en ese tiempo ya tenía en mi mente emprender en este negocio. De Honduras me llamaron equipos de media tabla y del Ascenso. Tú eras un arquero de cualidades muy interesantes ¿por qué crees que no pudiste consolidarte? Cometí muchos errores en mi vida personal y ahora me arrepiento porque desperdicie mucho el tiempo, no lo supe aprovechar, me deje llevar por la fama y las malas amistades que en ese tiempo tenía a mi lado. Yo estaba equivocado creí que eso era lo mejor para mí. Gracias a Dios pude reaccionar y ahora estamos aquí con mi nueva faceta que es para mi bien.

¿Pensás que reaccionaste tarde? Sí, reaccione un poco tarde porque boté mucho tiempo de mi vida. Tenía demasiado tiempo libre porque solo entrenábamos dos horas y todo el día lo desaprovechaba. Ahora me doy cuenta que si hubiera ocupado de buena manera ese tiempo más oportunidades buenas habrían llegado a mí. ¿Dónde crees que estuvieras? Estuviera jugando en Motagua u Olimpia porque no tengo dudas que tenía las condiciones para poder haber peleado un puesto en esos equipos. ¿Derrochaste dinero? Derroche muchísimo dinero. Cosa que me arrepiento porque es dinero que no vuelve. Ahora solo me toca pensar para adelante, los recuerdos buenos o malos son historia. ¿Tu talón de Aquiles fueron las fiestas? Fiestas tras fiestas, desaproveché el dinero. Recuerdo que cuando me dieron el premio por haber clasificado al Mundial de Sudáfrica 2010, que incluso no fui, me dieron una gran cantidad de dinero y lo destruí en menos de un mes. Estamos hablando como de un 1 200 000 de lempiras. ¿Hasta cuánto dinero llegaste a gastar en una noche? Llegué a gastar desde 50,000 a 80,000 lempiras en una discoteca. Pensé que tenía el mundo en mis manos (comenzó a llorar con el recuerdo), incluso se me salen las lágrimas al pensar como derroché dinero, pero recapacité para bien de mi familia que lucha conmigo a diario. Quiero que los jugadores que vienen surgiendo tomen ese ejemplo, aprovechen el tiempo, no pasen solo en fiestas, las mujeres vienen y van. Hay que enfocarse ese tiempo libre que queda después de los entrenamientos ocúpenlo para estudiar algo.

¿Qué fue de los amigos que tenías en ese tiempo? Ya no están, ellos eran de momentos, de bebida y de rebane. Ahora tengo contados los que en verdad son mis amigos y solo cuento con mi familia. ¿Ese es tu menaje para los jugadores jóvenes? Incluso el mensaje es para los veteranos que están a tiempo y siguen activos deben empezar a ahorrar o a prepararse porque la carreara del futbolista es corta, yo ya lo viví, hay muchos casos de jugadores que pudieron triunfar y sin desmeritar a nadie los vemos ahora que andan mal, por un mal camino. Tengan fe en Dios que sí se puede. Hablemos de Real España ¿cómo fue esa competencia que tenías con Buba López? Te voy a confesar algo que tenía guardado. Me fui un poco resentido con la gente de Real España, aunque les agradezco porque me dieron la oportunidad de estar 11 años ahí en el equipo y salí campeón en 2017, según yo iba a renovar por una buena prima, algo mejor, y más bien para poder seguir en el equipo me tuve que bajar dos veces el sueldo. Son cosas que yo las tengo guardadas. Siempre lo di todo en todos los torneos y busque motivar a los más chicos y a todo el equipo. Prácticamente ellos me iban sacando y no reconocieron el sacrificio que hice porque mi mamá tenía tres días de haber muerto y yo lo di todo en la final. Estaba jugando y pensando ella. Al final ese título es para ella. ¿Pero siempre se llevaron bien? Claro, con Buba siempre nos llevamos muy bien, incluso aún me escribe para desearme suerte en mi proyecto. Con ningún jugador salí mal o le tengo algún rencor. Nada de eso. A pesar de que en varios torneos eras criticado por la afición aurinegra tú fuiste parte de los últimos tres títulos del Real España ¿cómo te sientes? Me siento muy contento porque obtuve tres campeonatos y dos subcampeonatos con Real España. Logré algo importante y es conseguir el último título que ganó el equipo siendo pieza elemental de esa plantilla. ¿Cuál sería tu top tres de arqueros hondureños? Para mí son cuatro: Noel Valladares, Donis Escober, Luis Buba López que sé que pronto regresará a la Selección y Edrick Menjivar.

--Actualidad de Real España--

¿Qué opinas de lo que está atravesando Real España? Uno que le tiene amor a la camisa aurinegra veo como sufren los aficionados que en verdad van a los estadios. Mi familia es full Real España y todos estamos sufriendo porque es un equipo grande y se merece estar en los primeros lugares ganando títulos. Directivos y jugadores deben reflexionar y unirse con un solo objetivo. Solo unidos se podrá sacar ese barco adelante. Cuando eras jugador del Real España ¿cómo eran esos tiempos? Ahí todos jalábamos para el mismo lado. Recuerdo el torneo que estuvimos con ‘Tato’ García, todos éramos una sola familia. La unión prevaleció y así debe ser en todos los grupos. ¿Cuáles fueron los momentos que no olvidas como futbolista de Real España? Lo bueno fue que logré el último campeonato que tiene el Real España y lo triste fue que mi mamá no estuvo para verlo. ¿Tus momentos más gloriosos como jugador? Estar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ser campeón de Preolímpicos de Concacaf, estar en tres eliminatorias con Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suarez y Jorge Luis Pinto. Solo me quede con las ganas de ir a un mundial. ¿Cómo ves a la Selección con el regreso de Reinaldo Rueda? Se conoce de sus cualidades, él tiene todas las condiciones, y el potencial humano solo tiene que creérsela para poder volver a una copa del mundo.