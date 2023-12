¿Piensa en la revancha con Motagua? Auzmendi, tras clasificar a la final: “Espero que se pueda conseguir esa anhelada copa”

El ‘Pistolero’ no puedo incrementar su ráfaga de goles en el estadio Yankel Rosenthal , pero su esfuerzo y compromiso fue importante para que hoy las águilas vuelen alto.

El anotador de 23 goles en esta temporada reveló que después de los entrenamientos se queda trabajando aparte para mejorar sus definiciones.

Asimismo afirmó que son el equipo que le pueden hacer frente a este imparable Olimpia si este domingo consiguen la clasificación a la gran final y sueña con alzar su primer título en la liga catracha.

- LA ENTREVISTA -

Estás haciendo una gran temporada y se concreta con el pase a la final, ¿cómo te sientes?

Estoy muy contento más que todo por los resultados en esta semifinal y estoy tan feliz de poder competir en una nueva final.

Dos finales al hilo para Agustín Auzmendi en el fútbol hondureño ¿qué pasa por tu cabeza?

Sí, es muy emocionante. Ahora estoy con Motagua y una final con este club, será muy lindo disputarla, y espero que se pueda conseguir esa tan anhelada copa.

¿Te imaginabas este panorama cuando tus primeros meses estaban plagados de críticas?

Uno siempre se imagina momentos lindos, los sueña. Al inicio hubo varios traspié, pero estamos demostrando todos juntos como equipo que estamos de pie y hoy estamos en una nueva final.

¿Estás viviendo el mejor momento de tu carrera?

Así es, pero si no fuera por mis compañeros, no sería así porque ellos también se matan dentro del campo y son grandes partícipes en todo esto. En lo personal quiero seguir consiguiendo grandes resultados.

¿Qué haces de diferente para que tu rendimiento sea evidenciado en los partidos?

Siempre lo mismo: tratar de descansar bien, entrenar al máximo, cuidarme lo más que pueda. Pero lo repito, mis compañeros son una parte muy importante de esto.

¿Te quedas después de los entrenamientos haciendo cosas distintas?

Sí, después de los entrenamientos me quedo un rato patinando al arco, siempre y cuando el entreno no haya sido tan cargado. Uno siempre debe ir mejorando los déficit.

¿Por qué has dejado de hacer la celebración del pistolero, ahora sos más de baile?

No. No la he dejado de hacer. Hago las dos cosas.

Hablando de la final ¿se te viene una nueva revancha?

No lo tomo como una revancha, lo tomo como una nueva oportunidad y lo afrontaremos de la mejor manera.