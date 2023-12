Diego Vázquez tira duro contra el arbitraje del Marathón - Motagua: “Fue un desastre, dio regalitos y demasiado localista”

El estratega argentino tildó de “localista” al referí Selvin Brown y catalogó de “desastre” su maneja de partido en el tramo final tras sancionarle dos penales, uno de que no era, al equipo verdolaga.

Me gustó mucho mi equipo con valentía, rebeldía, hicimos los goles que teníamos que hacer, sabíamos que iba a quedar chance porque Marathón iba a buscar el partido e hicimos daño con pelotazos largo. Por el desarrollo del partido, no era necesario sufrir así porque manejamos la mayor parte del partido.

Clasificamos bien, el partido lo manejamos bien. A partir de la expulsión y el regalo de Selvin , la verdad que es un desasastre, porque a partir de allí se complicó porque todas las pitaba a favor de Marathón. Me deja mucho que desear el árbitro, pero estoy contento por el pase, tenía que haber sido más tranquilo, sabíamos que debíamos pelear contra todo, lo de Selvin no es tema menor.

Su opinón sobre el arbitraje

Sentí que era totalmente injusto sufrir así en los últimos minutos, lógico estabámos replegados por el hombre menos y el árbitro que nos pitaba todas en contra. Teníamos el penar que nos pitara un penal más. Se vio muy pésimo el arbitraje, no es la manera de dirigir un juego. Dicen que no hay que hablar de los árbitros, pero la gente de Marathón habló antes y ahora tuvieron mucha ayuda, lo que no tiene que pasar.

¿Perdió Selvin Brown el derecho de dirigir en la final tras el partido de hoy?

Totalmente. Si lo miran, fue un desastre. Regaló el primer penal, después una expulsión dudosa, algunas faltas las cobraba al revés. Fue demasiado localista e imparcial.