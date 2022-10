Agustín Auzmendi lo revela: el jugador hondureño que le impresiona, lo que dice del Olimpia de Troglio y ¿campeón con Olancho?

LA ENTREVISTA:

Agustín, gracias por atendernos. Me imagino que sigue saboreando ese hat trick...

Fue una noche inolvidable para todo el equipo porque siete goles no se hacen todos los días, el equipo hizo un partido perfecto en todas las líneas y porque hacer un hat trick tampoco pasa todos los días.

¿Qué tal fue la infancia en Argentina?

Yo soy de una provincia de Buenos Aires, Adolfo Gonzales Chaves. Me crie allí, hice mis inferiores en el Club Deportivo Independencia del pueblo. A los 16 años me fui para Acassuso (tercera de Argentina), allí me hice profesional y firmé mi primer contrato. Luego terminé en Jaguares de Córdoba de Colombia, donde arranqué bien con asistencias, pero después cambiamos de técnico y no me tocó jugar porque el entrenador trajo un nuevo delantero. Me llamó Samuel García (presidente de Olancho FC) y pudimos resolver todo rápido.

Supongo que fue una niñez pegada a la pelota, ¿o no?

Desde los tres años, según me cuentan mis padres, ya estaba en la escuelita de fútbol. Jugaba con chicos de cinco o seis años, por ahí me ponían poco porque eran muy chiquito. Pero siempre pegado a la pelota en el barrio y en la plaza. Me acuerdo de momentos jugando fútbol hasta que oscurecía y mamá se enojaba porque no entrábamos a casa y teníamos que hacer los deberes del colegio o nos llamaba para comer y no íbamos. Se enojaba y al siguiente día no nos dejaba salir, pero nos escapábamos. Esperábamos el sábado a las 8:00 de la mañana para agarrar la pelota e irnos al parque hasta las 8:00 de la noche.

¿Y siempre jugó como delantero?

Empecé como volante central, jugaba de ‘5’, después me subieron un poquito más y comencé a jugar de enganche. Ya después terminé jugando de ‘9’. Mi papá me puso allí y ya no me moví de la posición. Si toca meter, meto; si toca jugar, juego, y también si tengo que hacer goles, hago goles.

A ver, ¿aficionado de qué equipo?

Sabés que mi abuelo paterno es hincha de San Lorenzo. Después toda la familia (mamá, papá y hermanos) es hincha de Boca, pero yo soy hincha de River ja, ja, ja. De chiquito era de Boca, pero mi primo y mi tío me hicieron de River.