¿Quién es Agustín Auzmendi, el ‘pistolero’ argentino que lleva ocho goles en ocho partidos con el Olancho FC?

El pistolero vino a trabajar a Olancho. “Tuve unos días de adaptación y luego ya me tocó jugar. Gracias a cómo me recibieron mis compañeros y la gente de acá del club a uno no le cuesta mucho adaptarse y estar listo para jugar”, dijo en una entrevista con DIEZ hace unos días .

Agustín Auzmendi en Colombia no pudo marcar en sus únicos cuatro partidos en los que saltó a la cancha pero desde que llegó a Honduras no ha parado de celebrar goles tras goles con la camiseta de los potros.

“Yo nací en un pueblo, como a 500 kilómetros de la capital, Buenos Aires, viví con mis padres y toda la familia hasta los 16 años, que me fui a jugar a Acassuso, un club del ascenso en Argentina. Ahí ya estaba viviendo en la capital, estuve muchos años, me tocó jugar, tuve un contrato muy largo por lo que me costó salir. El último año que estuve en Acassuso me fue muy bien la verdad, hice nueve goles y ahí me fui a Jaguares”, rememoró en esa nota.

Para Auzmendi, que tuvo el golpe de la muerte de un hermano y que estuvo cerca del retiro deportivo, no le importa mucho la clasificación de goleadores, sino que el Olancho FC clasifique a la liguilla. La verdad no miro mucho la tabla de goleadores, si uno hace las cosas bien va a ir apareciendo de a poco, pero yo lo que busco es tratar de ayudar al equipo”, le expresó a DIEZ en la entrevista.