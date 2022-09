La increíble historia de Agustín Auzmendi, el goleador de los Potros: Su hermano murió en un incendio y estuvo a punto de retirarse

Como todo futbolista, Agustín Auzmendi la tuvo que pelear y mucho para alcanzar su sueño de ser jugador profesional. El argentino creció a 500 kilómetros de la capital, a los 16 años se tuvo que ir a vivir solo a Buenos Aires y luego dio el salto a Colombia. Ahora, su aventura está en Honduras como delantero de los Potros de Olancho FC. Auzmendi confiesa que ha tenido que pasar por muchas pruebas en su vida al igual que toda su familia, sobre todo cuando el atacante argentino perdió a uno de sus hermanos por un incendio en su casa. Ahí, estuvo cerca de abandonar su sueño. Acá te presentamos más a fondo a Agustín Auzmendi, el hombre gol de los Potros en la Liga Nacional. Ver: Edwin Rodríguez y su primera entrevista como jugador del Aris FC: Revela cuándo se dio cuenta del fichaje, rememora los sacrificios hechos y lo que Troglio le dijo ¿Cómo has tomado este reto como jugador de los Potros de Olancho FC?

En lo personal muy bien, el reto lo tomé de la mejor manera, una vez que me llamaron para venir acá no lo dudé, tenía ganas de afrontar este reto. Por suerte, en lo personal, se me vienen dando las cosas. Estoy contento con eso, también por cómo me recibieron mis compañeros, los directivos y el cuerpo técnico. Aquí estamos para seguir trabajando y peleando.

¿Cómo ha sido su estadía? ¿Te ha costado ambientarte a la ciudad?

La he sentido bien, tuve unos días de adaptación y luego ya me tocó jugar. Gracias a cómo me recibieron mis compañeros y la gente de acá del club a uno no le cuesta mucho adaptarse y estar listo para jugar. Es muy distinto vivir en la capital, Tegucigalpa, que allá en Olancho. ¿Qué haces tú después de los entrenamientos?

Depende del horario del entrenamiento, si entrenamos por la mañana uno viene a descansar, almuerza y por ahí hacemos gimnasio un rato por la tarde, pero después paso mucho tiempo en mi casa, disfruto estar solo. Más que nada entrenar, descansar y alimentarme. ¿Cómo se dio ese fichaje por los Potros y por qué aceptaste el reto?

Yo estaba en la primera de Colombia en Jaguares FC de Córdoba, no me había tocado jugar mucho por un par de problemas en el club y bueno, desde que me llamaron acá me gustó mucho el reto, me gustó el fútbol, la verdad que nunca lo había visto el fútbol hondureño, pero me agradó. El club se mostró muy interesado en mí y eso me hizo decidir venir acá.

Para la gente que no te conoce, ¿cómo fue tu infancia en Argentina?

Yo nací en un pueblo, como a 500 kilómetros de la capital, Buenos Aires, viví con mis padres y toda la familia hasta los 16 años, que me fui a jugar a Acassuso, un club del ascenso en Argentina. Ahí ya estaba viviendo en la capital, estuve muchos años, me tocó jugar, tuve un contrato muy largo por lo que me costó salir. El último año que estuve en Acassuso me fue muy bien la verdad, hice nueve goles y ahí me fui a Jaguares. ¿Te hubiera gustado aguantar un poco más en Argentina y brillar allá en primera división?

Sí, pero lo que pasa que en Argentina es un poco más difícil llegar desde el ascenso a una primera división, entonces mi idea siempre fue tratar de ir a jugar afuera del país y quizás esa sea la vidriera para mostrarte para el día de mañana ver si se puede triunfar en Argentina en un equipo de primera, pero bueno, estoy contento, tranquilo de estar acá y solo pienso en los Potros y en tratar de hacer las cosas bien. Fuiste uno de esos chicos entonces que la tuvo que luchar mucho para tener una carrera como futbolista. ¿Pasaste por adversidades económicas?

Sí, al principio fue muy difícil, el irme de mi casa a la capital a vivir solo, las necesidades económicas en ese momento, al tiempo falleció un hermano, que me costó mucho volver después de eso, luego alguna lesión y bueno, son cosas que te ponen cuesta arriba. Después de superar varias adversidades y muchas cosas uno se convierte en un jugador más completo mentalmente y más profesional.

¿Nos puedes contar cómo fue ese momento del fallecimiento de tu hermano?

Fue un momento muy duro, yo ya estaba en la capital viviendo solo, hubo un incendio en mi casa y ahí fue que falleció mi hermano, la verdad que fue muy duro para toda la familia, fue muy duro para mí también, yo no quería volver a jugar... ¿Pensaste en retirarte del fútbol?

Sí, pensé en abandoner todo y quedarme más que nada para acompañar a mi familia, a mi mamá que estaba muy mal en ese momento, ella me pidió que siguiera, mi hermana también quería verme triunfar en el fútbol, así que lo hice por ellos. Hoy supongo que mi mamá está muy contenta, me lo hace saber todos los días y mi hermano también donde esté. ¿Era tu hermano menor?

Era el menor. Yo tengo un hermano que son de mi mamá y de mi papá, tengo dos por el lado de mi madre, uno de ellos fue quien falleció, y tengo dos por el lado de mi papá. Yo soy el mayor.