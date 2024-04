Álvaro Torres y su picante advertencia previo al Real Sociedad vs Olimpia: “Sería hermoso quitarle el invicto”

Tal cual, es un desafío, como todos los partidos, casi todo mundo piensa que cuando se enfrenta al Olimpia va a perder, pero si se piensa así es mejor no presentarse al juego. Nosotros saldremos a dar la pelea, estamos en casa y trataremos de buscar algo. Si no se puede este jueves será el lunes contra Génesis, pero tenemos que ser positivos y mirar para adelante porque el objetivo lo tenemos cerquita, nosotros lo que queremos es la clasificación a la liguilla para lograr cosas importantes.

Enfrentarán a un Olimpia que tiene más de un año de no perder, con 43 partidos invictos, ¿es una motivación para ustedes?

Sin duda, sería algo hermoso quitarle el invicto al Olimpia, lógicamente ellos tienen un equipo amalgamado de muchos años con una idea de juego, es totalmente distinto a lo que es Real Sociedad y lo ha demostrado en el campeonato. Yo nunca había visto algo así, estaba leyendo que Olimpia está por igualar un invicto de América que impuso el Peñarol con 54 partidos sin perder. Es un disparate, sus números hablan por sí solos. Pero como te digo, nosotros estamos para marcar la historia nuestra, queremos dar la pelea, sabemos que es un juego difícil pero hay que estar preparados para enfrentarlo. Con todas las complicaciones que hay a la vuelta vamos a salir a pelear ese compromiso.

¿Sirve de motivación que este equipo siempre le da la pelea en los partidos al Olimpia?

Sí, creo que en los partidos que les hemos hecho en nuestra cancha a ellos les ha costado, pero siempre terminan saliéndose con la suya. En los partidos que me ha tocado jugar contra ellos, en uno tuvimos cerca de ganarles pero se nos complicó el juego y eso nos pasó factura. Siempre se le complica al Olimpia venir acá, creo que nadie quiere venir a Tocoa, si se llevan algo se van contentos porque saben que es una cancha difícil. Trataremos de poner de nosotros, olvidarnos lo que pasó el partido anterior y enfocarnos en el que viene. Trataremos de cometer la menor cantidad de errores posibles y las oportunidades que tengamos debemos de aprovecharlas para liquidarlos.

¿Cómo calificas la campaña del equipo en este torneo Clausura en el que han sumado 15 puntos en 12 jornadas?

Creo que hemos protagonizado un torneo irregular por así decirlo, comenzamos bien pero ahora nos está costando mucho más. Nosotros tenemos trazado un objetivo que es clasificar a la liguilla, de ahora en adelante haremos lo mejor que podamos para lograrlo, falta poco para que terminen las vueltas y estamos a uno o dos puntos de la clasificación.

¿Son justos los números que tienen en la tabla de posiciones?

Sinceramente no te digo que son justos porque uno cada vez que va el fin de semana de estadio en estadio siempre quiere ganar en cada jornada, desafortunadamente hemos pagado caro algunos errores. Eso por ejemplo sucedió en el juego anterior en Choluteca contra la UPN, tuvimos incluso oportunidad de empatarlo y no tuvimos la suerte, yo en el rato que yo entré a la cancha tuve tres oportunidades y no pude convertir, hay que hacerse cargo de las cosas también. Quizas buscamos estar en esta situación pero podemos reivindicarnos, ahora jugamos contra Olimpia y después se viene Génesis. El campeonato es muy parejo y se juega a partidos seguidos, tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Veremos cuál es la táctica que prepara nuestro técnico Jhon Jairo porque hoy tenemos la oportunidad de remediar la situación.

¿Por qué nadie le puede ganar al Olimpia?

Porque es una institución con seriedad y mucho orden. Ese es un trabajo de años, es un desafío poder hacerle frente, ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, tienen incluso el goleador de Liga Nacional como lo es Jerry Bengtson. Eso también cuenta, tienen jugadores de mucha experiencia, además creo que la mitad de jugadores de la Selección Nacional son del Olimpia.

¿Qué sienten los rivales del Olimpia al no poderle ganar?

No sé cuál es el sentimiento de los demás equipos, pero sí te hablaré por nosotros, sentimos impotencia. A veces te llegan dos veces y te anotan dos goles, pero uno tiene las mismas ocasiones y no puede convertirles o se hace muy difícil llegarles. Eso es lo que uno termina pensando después de los juegos, pero somos once contra once y el que haga mejor las cosas se quedará con el triunfo.

En una plática con el asistente Daniel Mosquera me decía con convicción que el invicto del Olimpia se queda aquí, que este equipo hoy renacerá, ¿qué piensas al respecto?

Es la manera de trabajar del profe, nos trata de convencer a nosotros que sí se puede, está en cada uno quien se convence y quien no. Pero la idea es que el invicto se queda acá. Es un trabajo complicado, nadie lo ha podido lograr, pero las esperanzas es lo último que se pierde. No hay nada imposible, ellos también jugaron el fin de semana y hay que tratar de desgastarlos mentalmente más que nada. También va a estar la presión de la gente aunque no sé si a favor de nosotros o a favor de ellos porque aquí la afición se molesta mucho cuando perdemos. Lo principal es que a los que nos toque jugar debemos de marcar la diferencia, las ganas de ganar deben estar siempre.

¿Sientes que Olimpia a pesar de las bajas que tiene los vendrá a torear?

Ellos se están jugando al seguir siendo protagonistas y quieren mantener el invicto, van a venir por todo como lo han hecho en todos los partidos, no se han guardado nada. Han empatado algunos juegos pero siempre han sido superiores, no ha habido nadie que los supere. La idea de ellos está clara, de local o de visitante saldrán a hostigarte, ha tener el control de la pelota, pero uno como rival no se puede desesperar, hay que tener claro que vendrán a buscar el triunfo.

¿Crees que el invicto del Olimpia tiene las horas contadas o es muy complicado vencerlo?

Sinceramente no me gusta hablar antes del partido pero en la situación que estamos nosotros hasta un punto es importante, lógicamente que el objetivo será salir a buscar la victoria. Tenemos aprender también a empatar, solo hemos estado que ganamos o perdemos. Hoy con un punto nosotros estamos en la liguilla, hay que ser inteligente también.