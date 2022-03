Amado Guevara en su debut en DIEZ TV: la polémica del Potro Gutiérrez, el Motagua del “Nene” y si hubo llamado para dirigir al Ciclón

Amado Guevara hizo su debut como nuevo fichaje de DIEZ TV. El ídolo hondureño estrenó su segmento “La Mirada del Lobo” donde puntualizó, como hará ahora cada miércoles, viernes y domingo, sobre todo lo que acontece entorno al fútbol hondureño.

El eterno capitán de la Selección de Honduras, quien es el analista de lujo de nuestro programa de televisión, se refirió a los temas candentes que acoge el Clausura 2022, como lo es el nuevo Motagua de César “Nene” Obando y la polémica del “Potro” Gutiérrez con Real España, donde comentó la clave para el resurgimiento aurinegro que enfila cinco victorias al hilo

Guevara también se apuntó respecto al momento que atraviesa el líder Victoria, la sensación del torneo, y lo que ocurre en el Olimpia de Pablo Lavallén. Además, responde respecto a si estuvo cerca de dirigir al Ciclón tras la salida de Diego Vázquez. Esto es todo lo que dijo.

“LA MIRADA DEL LOBO”

¿A qué se atribuye esta racha del Real España, a los cambios de Héctor Vargas o la salida del “Potro” Gutiérrez?

Hay muchos aspectos que combinar. La gestión directiva que son decisión complicadas, hay que quitarle mérito al director deportivo, Javier Delgado, que hizo esto aún con la altura del campeonato y tras lo que Gutiérrez había hecho. La toma de decisión fue un punto a favor de ellos.

El buen arranque de Vargas.

No me sorprende, todos conocemos su conocimiento y experiencia. Si bien es cierto, él no ha hecho cambiamos drásticos para decir que ha hecho esto o lo otro, o que cambió el sistema. El Real España se mantiene casi lo mismo. Quizá movió uno que otro jugador de posición. No se complicó mucho y siguió la línea. Afortunadamente han encontrado los resultados, el Real España muestra un fútbol agradable y alegre, que no es sorpresa, y vuelve a ser candidato para campeón.

¿Los jugadores le hicieron la “cama” al Potro Gutiérrez?

No creo que exista esa mentalidad. El jugador hondureño es muy noble y entregado. Lo anímico y psicológico nos afecta, a veces cuando no salen las cosas, el futbolista local se bloquea, pero de eso a dejarse ganar, no creo, somos muy profesionales y respetuosos. Esta es una opinión generalizada y en base a lo que he vivido, pero hay interioridades de equipos en las que uno no puede opinar.

¿Cómo califica la actitud del mexicano? ¿Es ético?

Me sorprende de un campeón del mundo. Un entrenador de su categoría no siempre se nos da en Honduras, era la primera vez que un campeón del mundo dirigía acá y desde allí era un privilegio tenerlo en nuestra liga. Me extraña, de lo que conozco de él es que sé que es profesional. No sé qué pasará por su cabeza, pero eso se arregla más en lo interno, son cosas muy privadas, hay hablar si hay algo pendiente. También me deja extrañado lo del doping ya que es una situación muy delicada. La Federación debe tomar cartas en el asunto e interrogarlo sobre lo que dijo ya que se lleva de encuentro al fútbol nacional. El Real España tiene jugadores de Selección Nacional y no vaya a ser que por hacer un bien, suceda un mal (por resultados de doping).