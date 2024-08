Anangonó: “Le tengo mucho respeto a Comunicaciones y creo que no lo festejaría si anoto”

Apuestas no, pero siempre queda esa amistad, siempre queda la relación y más allá de que se juegue ahora contra ellos, siempre se mantiene una amistad y sí, me mantengo en contacto con los jugadores.

Soy un jugador muy agradecido con Comunicaciones, pero ahora me toca defender esta camiseta y siempre en los equipos que me ha tocado estar, siempre los he defendido con mi vida y esta vez no va a ser la excepción.

¿Cómo ves el tema de la hipotética clasificación de ronda?

Sí, hoy por hoy somos últimos, pero recordemos que este grupo, en lo personal, es el más difícil que se dio. También está Alianza, que tiene un partido y tiene también dependencia de sí mismo, al igual que nosotros. Creo que hoy por hoy todos estamos dependiendo de sí mismos y esperamos ir allá, conseguir un resultado que nos permita seguir con esa ilusión de poder pasar al siguiente paso.

¿Sería positivo un empate pensando que quedan dos juegos en casa?

Creo que todo resultado que nos ayude a sumar y nos ayude a seguir peleando por la clasificación por un cupo a la siguiente fase, sería positivo.

¿Por tu pasado en el club chapín, qué consejos le has dado a tus compañeros del Marathón respecto al estadio?

Sí, hasta donde sé, se juega ahí y lo que les transmití es que es un césped sintético, pero es una cancha que está realmente buena para poder jugar. El equipo tiene jugadores de buen pie, así que vayamos tranquilos, que no nos asustemos por el sintético, que se puede jugar, es una buena cancha y esperamos ir allá y primeramente hacer un buen partido y poder conseguir sumar, que es lo importante ahora.

¿Tienes planteada las debilidades y las fortalezas de Comunicaciones?

No, conozco la gran mayoría de mis excompañeros y sé los puntos fuertes que tienen que son varios, también sé por ahí algunas debilidades que puedan tener y trataré o trataremos nosotros de hacerles daño por las debilidades que puedan llegar a tener.

¿Consideras que Comunicaciones es el más grande de Guatemala?

Sí, en lo personal, porque me tocó vivir allá, me tocó ver y jugar con los distintos equipos, ver las diferentes hinchadas, las diferentes cosas, Comunicaciones es el más grande de Guatemala.

¿Si metes gol lo vas a celebrar?

No, creo que no. Yo le tengo mucho respeto a la institución y creo que no lo festejaría por eso, pero uno como delantero, por la emoción del fútbol de anotar el gol pues me sentiría contento, pero por ese respeto no lo festejaría.