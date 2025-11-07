Andrés Salazar destaca el nivel de Edrick Menjívar y suelta: "En temas de Selección está por encima de Keylor"

El Club Deportivo Olimpia abrió sus puertas la mañana de este viernes a los medios de comunicación de cara al duelo que sostendrá el domingo 9 de noviembre en condición de visitante ante el Génesis PN.

Los albos visitarán la ciudad de La Paz en donde se espera un llenazo ya que el conjunto merengue ha sido esperado por los habitantes de dicho sector.

Uno de los que compareció ante la prensa deportiva fue el portero colombiano Andrés Felipe Salazar, quien volverá a tener acción bajo los tres palos del equipo merengue debido a que su compañero Edrick Menjívar está concentrado con la selección de Honduras para los duelos claves ante Nicaragua y Costa Rica por la etapa final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Salazar no ocultó la tristeza por la dura eliminación del Rey de Copas en semifinales de Copa Centroamericana contra Liga Deportiva Alajuelense, pero señaló que buscarán reivindicarse con los aficionados al pelear por el título de la Liga Nacional. Además, indicó que compañeros como Michaell Chirinos pudieron ser tomados en cuenta para llegar a la H y lamentó la dura situación económica que atraviesa el Victoria, equipo donde anteriormente militó.

CONFERENCIA DE PRENSA

-Oportunidad de jugar ante Génesis PN y la ausencia de varios futbolistas titulares.

Primero estamos trabajando fuertemente para salir el fin de semana y hacer las cosas de la mejor manera. Sabemos de las bajas que tenemos por temas de seleccionados o lesionados, pero a los que estamos disponibles nos toma asumir la responsabilidad para afrontar este compromiso.

-Después de lo ocurrido en la Copa Centroamericana, ¿es una obligación ganar el torneo local o no?

Sí claro. Lastimosamente no se nos dio uno de los objetivos que era salir campeón de la Copa Centroamericana, estuvimos cerca, pero no se nos pudo dar, nos vamos entre comillas invictos, pero lastimosamente no se nos da el pase a la final. Acá siempre la obligación desde que uno es viene es salir campeón, tanto en el torneo local como internacional, tenemos la obligación de alzar una nueva Copa.

-¿Cómo reconquistar a la afición del Olimpia?

Por lo menos el dolor es recíproco, no solo de ellos, también del plantel, de todos los que hacen parte del Olimpia. Teníamos la ilusión de salir campeones, fue bastante duro y sentimos eso, estuvimos cerca de llegar a una final, la idea es seguir trabajando como al inicio y Dios mediante llegar a una final y ganar una Copa, la idea es trabajar como siempre se ha venido haciendo.

-Te toca suplir la baja de Edrick Menjívar, ¿cómo manejar tantas bajas?

Igualmente vamos a enfrentar a un rival complicado que tiene jugadores de experiencia y jerarquía, la idea Dios mediante es salir a ganar los tres puntos.

-Su opinión sobre el duro momento que atraviesa el Victoria que se está viniendo a la baja por lo económico.

Es un tema bastante difícil y complicado. Los más responsables son el tema gerencial y administrativo del equipo teniendo en cuenta que desde el semestre pasado se venía con un déficit por el tema de los partidos de visita. Pero igualmente ellos sabían que el primer semestre no iban a poder contar con el estadio tuvieron que haber previsto eso, es complicada la situación porque tengo compañeros que les guardo mucho cariño, tuvimos lazos de amistad con muchos de los de allá y saber que están pasando por esta situación como me lo han manifestado algunos en las pláticas, de pronto no tienen para alimentarse, es muy difícil, lo manifesté estando en Victoria que uno depende de esta profesión y de este trabajo porque uno no tiene una entrada extra la cual pueda suplir, la familia de uno depende económicamente de esto y la verdad es muy triste que estén pasando dicha situación, sé el esfuerzo que vienen haciendo.

-¿Qué está haciendo bien Olimpia para tener seis seleccionados en la H y cuál de sus compañeros que se quedó afuera debió de estar en el listado?

Es el trabajo diario que se ha venido realizando, primero el objetivo grupal y eso ha ido resaltando las características individuales de cada uno. Los que están en la lista se lo merecen por todo lo que han venido demostrando tanto en el torneo local e internacional, además de lo que han demostrado en la Selección. En cuanto a jugadores que de pronto hicieron falta, hay compañeros dentro del plantel que pudieron estar como por ejemplo Michaell Chirinos que anda en un buen momento, el caso de Elison Rivas, pero uno también entiende de que el profesor es el que toma las decisiones, va a convocar los que considere para enfrentar estos juegos.

-Edrick Menjívar no se relaja y tendrá ese duelo con Keylor Navas, ¿qué nos podés decir sobre tu compañero?

Desde que vine aquí hemos tenido una bonita competencia, tenemos una buena relación e igualmente le deseó lo mejor. En las charlas que hemos podido tener le he dicho que está a un paso de poder llegar a un Mundial, que cualquier jugador en la posición donde está uno quisiera estar, de pronto muchos soñamos con poder llegar a eso y tiene esa oportunidad, además del gran momento que vive como en Olimpia y la Selección. Keylor es un gran portero, pero de pronto uno se va al tema de los números y en estos momentos a Edrick no le han hecho un gol, entonces yo considero de que en tema de Selección en estos momentos está por encima, como se encuentra posicionado el equipo, en la posición.