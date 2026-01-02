Arboleda toca el tema de Rueda, confirma ofertas para irse de Olimpia y ataca a la prensa: “No solo por generar ingresos...”

La final del torneo Apertura 2025-26 entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-marathon-gran-final-boletos-liga-nacional-honduras-BF28783763" target="_blank">Marathón y Olimpia ya está más cerca que nunca </a></b>y Yustin Arboleda, jugador que ha estado en ambos clubes, se ha mostrado contento de que los dos mejores equipos del semestre estén luchando por un nuevo título.El hondureño-colombiano, quien renovó hace unos días su contrato en el equipo blanco, reveló que tuvo mejores ofertas pero que prefirió quedarse en Olimpia por el bien de su familia.