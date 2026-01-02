Arboleda toca el tema de Rueda, confirma ofertas para irse de Olimpia y ataca a la prensa: “No solo por generar ingresos...”

La final del torneo Apertura 2025-26 entre Marathón y Olimpia ya está más cerca que nunca y Yustin Arboleda, jugador que ha estado en ambos clubes, se ha mostrado contento de que los dos mejores equipos del semestre estén luchando por un nuevo título. El hondureño-colombiano, quien renovó hace unos días su contrato en el equipo blanco, reveló que tuvo mejores ofertas pero que prefirió quedarse en Olimpia por el bien de su familia.

Asimismo, fue consultado por las palabras de José Mario Pinto sobre Reinaldo Rueda y el delantero fue contundente con la prensa: "No solo por generar ingresos, deberían de dañar a otras personas"

Conferencia de prensa de Arboleda previo a la final ante Marathón

-Feliz año nuevo Yustin, ¿Cómo analizas a Marathón? Buenos días a todos. Feliz año a todos, que este 2026 sea de mucha prosperidad. He visto muy bien al Marathon y creo que al final se hace justicia que los dos mejores equipos del torneo estemos en esta instancia. El Marathon es un equipo que viene haciendo las cosas bien, no solo en este torneo sino en varios anteriores, y han consolidado una idea de juego muy buena. Para nosotros será difícil, pero el equipo que menos errores comete es el que se lleva la copa. -Primero, ¿cómo te siente con la renovación? Y segundo: ¿Qué diferencia hay en comparación a otras finales ya que conoces bien a la perfección al club y al cuerpo técnico? Estoy bien, aveces las cosas no salen como uno piensa, pero uno tiene la mente tranquila para realizar su trabajo. Tanto los hinchas como algunos periodistas, los delantero lo miden con goles, pero al final la decisión la toma el cuerpo técnico y los directivos, ellos son los encargados de ver el trabajo que hago con o sin balón. Finales son finales. Es una historia diferente, pero todos queremos quedar campeones porque como se dice del ‘segundo nadie se acuerda’. Pero ya estamos acá para poder conseguir la nueva copa del trofeo.

-¿Quién llega como favorito? Acá no importa si jugas bonito, acá tenes que llegar a ganar la final sea como sea. Para nosotros ha sido un semestre complicado con jugadores lesionados y es mérito de ambos equipos de llegar hasta esta final. -¿Qué piensas de las palabras de Espinel y Pinto sobre lo que dijeron de la selección? Lo que pasa que normalmente al ser humano no le gusta que les digan las cosas en la cara y hay mucha gente resentida. Parece que es excusa y acá uno no está para hacer daño, sino para construir dónde uno lo toque. Yo soy un hondureño más y no solo por no nacer acá no quiere decir que no sienta lo que le pasa al pais, bueno al futbol de nuestro país. Yo creo que hoy estamos viviendo un momento complicado y no solo en el fútbol. Al final estamos en la etapa donde cada quien quiere salvar su pellejo y no importa lo que digan los demás, acá es de unirnos y salir adelante. Nosotros como futbolistas sabemos que nos van a criticar, falten el respeto, que te insulten y eso es parte de nuestra profesión. Yo pienso que ningún jugador va a salir a hacer las cosas mal porque al final el único perjudicado seré yo. Un entrenador nos dijo: “Yo pongo los titulares, pero en el campo cada uno se hace responsable de sus líneas” y de esa manera vos como jugador no podes entrar al campo que irás a perder para que el DT se vaya. Lo único que incomoda es que ustedes (periodistas) piensan y generan que esto es verdad y eso si es dañar. No solo por generar ingresos podemos dañar a otras personas y eso no se mira bien. Es una reflexión para todos tanto jugadores como prensa.