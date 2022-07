Argelio Sabillón destaca a Said Martínez: ‘‘es un académico; los árbitros de nuestra época eran albañiles, carpinteros, jardineros...’’

Argelio Sabillón fue uno de los árbitros más destacados del fútbol hondureño y esta tarde reapareció luego de 20 años para impartir justicia en el partido de leyendas que disputaron Marathón y Olimpia en San Pedro Sula.

Argelio Sabillón se convirtió en exitoso empresario en Santa Barbara

Sabillón se retiró del arbitraje en 2002 y desde entonces se dedicó a su familia en su natal Santa Barbara. Allá emprendió una vida de negocios y es recordado por dirigir 12 finales de Liga Nacional y participar en cinco Eliminatorias Mundialistas y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Vuelve a pitar después de tanto tiempo

‘‘Darle gracias a Dios por esta magnífica oportunidad de estar en este majestuoso estadio (Yankel Rosenthal), no había tenido la oportunidad de estar. Yo me retiré del arbitraje en 2002, y ya con 20 años de estar fuera de las canchas, pero le doy gracias a Dios porque todavía me toman en cuenta, me recuerdan por esas cosas buenas, y aquí estamos al servicio de otra esta niñez que tanto lo necesita; así que esperando que la gente asista al estadio para que los pequeños reciban el beneficio y puedan prosperar en el fútbol.

Recuerda exactamente desde cuando no pitaba un partido

‘‘Hace 20 años, pero he participado en muchos Rotagoles, partidos a beneficio de muchas aldeas y pueblos. Rolin Peña me dijo que era un árbitro para las leyendas de Honduras y pues aquí estamos para colaborar con ellos’’.