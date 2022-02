Argentino de Marathón Lucas Campana se lesiona y será operado el lunes por un problema de meniscos

“Un poco decepcionado, no me lo esperaba. Venía con mucha confianza y por suerte me pasó ahora en el comienzo del año, para así tener todo el año por delante para seguir haciendo goles”, dijo el futbolista a DIEZ mientras tomaba su respectiva bebida mate en el sector de silla del Yankel Rosenthal donde el Marathón enfrentó al Victoria.

“Honduras me ha recibido bien, la gente es muy acogedora. El fútbol es muy intenso y fuerte, esperemos sacar rápido la lesión para seguir peleando en la parte alta del torneo”, agregó el jugador, de buenas sensaciones en su arranque en Marathón, que con sus goles venció 1-0 al Platense y Olimpia; también anotó el 2-0 a Real España.