Arnold Cruz anuncia que “algo está pasando en Olimpia” y coincide con criterios de Amado Guevara

¿Para Olimpia es un acierto Lavallén?

Lavallén me deja una sensación grande, es un entrenador que ha estado en la élite del fútbol argentino y fue un jugador que tiene ese plus para controlar el camerino y además cuenta con un cuerpo técnico de mucha experiencia. No me cabe duda que Olimpia estará en la fiesta grande y lo que pasó con la UPN son cosas que pasan.

Expuso que no hay que perder la memoria, pues Olimpia es un equipo ganador y que en la liguilla comienza una nueva historia.

Aseguró que “Olimpia debe de mejorar en la zona de ataque y que tiene que ser más sólido”.

Exteriorizó que lo que sucedió ante la UPN “no es penoso”, y que ahora el equipo merengue tiene que lavarse la cara y “hacer cosas interesantes, estos son momentos y Olimpia tiene que olvidar este episodio”.

Por último, adujo que Olimpia puede alcanzar el tetracampeonato siempre y cuando no pierdan el espíritu ganador. “En la liguilla será otra historia”, apostilló la leyenda del Olimpia.

Vea la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2022