Asistente técnico de Marathón, sobre la derrota ante Olimpia: “nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles”

¿Qué valoración le da a esta derrota ante Olimpia?

Nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles. La verdad que vinieron por banda, tuvieron la jerarquía de los jugadores en el momento justo. Esto es así, el fútbol es así, fue virtud de ellos, nosotros hicimos un gran partido contra un gran rival y nos superaron en esos momentos claves del partido y por eso resultado.

¿Qué pasó con la condición física de Juan Vieyra? ¿Qué fue lo que le faltó a Marathón tras los cambios en el segundo tiempo y la salida del Chelito Martínez?

Juan (Vieyra) no pasó una buena noche, no estaba para jugar, tuvo un cuadro estomacal malo, así que no estaba para jugar. El Chelito jugó 80 minutos, teníamos que salir a buscar el resultado, él estaba para marcar y la decisión de sacarlo fue para descontar en el marcador en el recambio, no hay otra explicación.

¿Qué le faltó a Marathón para derrotar a Olimpia en el Yankel?

A nosotros nos faltó efectividad, la que sí tuvieron ellos; ahí está la clave del partido, desperdiciamos un penal, las que quedaron ahí no las hicimos, ellos tuvieron tres, ellos suman una más que estoy olvidando ahora, pero en cuatro pudieron hacer más, esa fue la clave.