Agustín Auzmendi va por la final: su futuro con Motagua y el festejo con baile, ¿quién le está enseñando?

“Muy contento, más que nada por el grupo porque nos merecíamos lo que estamos viviendo hoy. Todos debemos dar el 100% nuestro, a mi como delantero me toca anotar los goles. Espero un Motagua campeón, en lo personal irá de la mano con el equipo. Estoy con mucha confianza, esperamos seguir por el mismo camino”.

Ya lleva 16 goles en el torneo

“Cuando no me tocaba convertir o estaba errado con la portería, la afición me apoyó, la gente del club, hoy estoy pasando un bonito momento”.

Su futuro, ¿tiene ofertas?

“Hoy por hoy estoy pensando en Motagua, en levantar un título con este club, me quedan seis meses más de contrato, estoy tranquilo”.

La celebración con baile, ¿quién le enseñó?

“¿De quién puede ser? De Kevin Álvarez. Yo no estoy muy amigable con el baile, pero ahí estoy practicándolo (risas), por ahí lo ensayamos, hay un lindo clima dentro del vestuario”.