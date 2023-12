¿Acaricia la final del Apertura? Diego Vázquez, tras victoria ante Marathón: “Nos sienta bien el Yankel Rosenthal”

- DECLARACIONES DE VÁZQUEZ -

¿Cómo valora el triunfo ante Marathón?

Sacamos la ventaja, teníamos que pegar primero, pegamos primero en el Nacional y vamos al Yankel que en esta instancia un gol es una ventaja importante. Si bien faltan 90 minutos, hicimos lo que teníamos que hacer: ganar en casa. Ahora tenemos que hacer un buen partido en el Yankel Rosenthal.

¿Qué destaca del partido de ida?

Mejoramos en muchos aspectos, mejoramos con la pelota, enfrentamos a un buen equipo que tiene cohesión. En el primer tiempo hicimos un buen primer tiempo, en el segundo también. Al final algunos chicos se cansaron producto que vienen jugando mucho partido, venimos de jugar hace tres días y eso se sintió al final del partido. Creo que fue buena la diferencia e hicimos un partido.

¿Qué no le gustó del equipo en esta noche?

Me gustó todo, pero debemos corregir, me parece que rompemos la línea sin necesidad. Tengo que volver a verlo, fue un error muy sencillo que no lo podemos cometer. El fútbol es de error y tenemos que mejorar en ese aspecto. Hoy tenemos mucho para hablar del juego de hoy y la clave es hacer un buen partido en el Yankel, salir a ganar. ¿Por qué no?

Názar le reclamó al arbitraje por el penal, ¿crees que mantenga esa ventaja?

Yo hablo de lo que vi, en general fue buen arbitraje. Reclamé porque estaban agarrando al delantero y no pitó nada en una falta sencilla, por eso me sacó amarilla. Sacamos una ventaja, Motagua va ganando, teníamos que ganar en casa, pegar primero es sumamente positivo. En las semifinal un gol de ventaja es muchísimo, es una enormidad y todavía en el Yankel podemos hacer otro gol y podemos pasar a la final. Estamos ilusionados y convencidos de eso, sabíamos que teníamos que pegar primero y hoy lo concretamos.

¿Cómo define la noche de Carlos Argueta y qué tan importante es Auzmendi?

Muy bien. Hoy iba a hacer goles, ya le había hecho goles al Marathón. En el caso de Argueta muy bien. En la fase ofensiva tiene velocidad, en los centros tuvo desequilibrio, tenemos que seguir por ese camino. Me gustó más el equipo que en el duelo contra Potros, hubo más cohesión. Se va viendo lo que queremos con el poquito tiempo que tenemos. Esperemos seguir creciendo, ese es el objetivo.

¿Por dónde pasa el cambio de Motagua?

Estamos ilusionados con el pase a la final, hoy tenemos que descansar para pensar en el partido del sábado. Si hemos mejorando paulatinamente, aunque sea un poquito hay un pequeño crecimiento. Esperamos seguir afianzándonos.

Puntualmente, ¿qué ha mejorado en este Motagua desde que llegó?

Lo anímico. Veníamos de perder partidos que en los papeles eran ganables, nos tocó perder el segundo lugar, lo normal en los equipos. Debemos mejorar en el orden defensivo, mejorar en la confianza, el fútbol tiene infinitos detalles, todos los partidos lo tienen. En el gol cometimos un error muy inocente, son detalles que debemos seguir mejorando.