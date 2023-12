Gerson Argueta, portero de Génesis, revela que tiene una espinita clavada con el Olimpia y dice que son mortales

“Nada es imposible, ellos son mortales igual que nosotros, somos 11 contra 11, aquí va a depender como le digo de nuestra actitud, que mis compañeros se la crean. Con todo respeto hacia Olimpia, si nosotros creemos, podemos, David mató a Goliat, tenía fe. No fue David quien mató a Goliat, él estuvo ahí, pero Dios lo representó a él”, resaltó.

Gerson Argueta reveló que con Olimpia tiene una espina clavada, ya que no pudo llegar a tener una oportunidad como otros porteros.

“Mi carrera no ha sido fácil, yo me quedé con esa espinita, quise una oportunidad en Olimpia, dos partidos llegué a jugar, me quedé con esa espinita de que dijeran ‘démosle la oportunidad a ver qué pasa’. De ahí me tocó trabajar en el rubro del mercado, vendiendo bananos para poder subsistir en la pandemia. No fue fácil porque cuando el jugador deja de entrenar, deja de cobrar, aquí no te pagan los 12 meses, te pagan hasta donde llegas, entonces tienes que buscar hacer otras cosas”, aseguró.

Y concluyó: “Soñar no cuesta nada, yo siento que el equipo está haciendo un buen trabajo, hay que disfrutar este momento, respetar siempre a Olimpia, pero hasta ahí, no hay que tenerle miedo. Estaremos en el estadio Carlos Miranda y tenemos que hacer que esa noche sea inolvidable para nosotros y el público”.