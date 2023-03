Técnico del Atlas advierte a Olimpia: “Queremos demostrar que internacionalmente podemos hacer algo importante”

El Atlas, rival de Olimpia en Champions de Concacaf, no levanta cabeza en la Liga MX tras sumar su noveno partido consecutivo al empatar 1-1 ante Xolos en la jornada 10 del campeonato mexicano.

Benjamín Mora, entrenador de los “Rojinegros”, dio la cara en conferencia de prensa en el que menciono que su equipo jugó uno de los mejores primeros tiempos del certamen y lo que se viene previo al duelo ante Olimpia por Champions de Concacaf.

“Me parece que hicimos el mejor primer tiempo del torneo, no nos queda de otra más que seguir, seguir y seguir, creo que después de las aproximaciones que tuvimos más que ellos, no la pudimos concretar y concedemos un gol que no debimos de conceder, solamente corregir y llevarnos un punto de este lugar tan difícil”, inició contando en la entrevista ante los medios de prensa en el postpartido entre Xolos - Atlas.