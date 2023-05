Boniek García revela el motivo de su retiro y a lo que se dedicará tras decirle adiós al fútbol: “Lo que pasó me hizo dudar...”

Un destacable del fútbol hondureño le dijo adiós al fútbol en la Gran Final entre Olimpia y Olancho FC. Boniek García colgará sus tacos antes de cumplir 39 años.

”Gracias a Dios nos despedimos de la mejor manera quedando campeón. Estoy contento con la oportunidad que me dio el Olimpia, de poder irme (Estados Unidos) y regresar, agradecido con la presidencia y los aficionados que se portaron como lo que son, unos grandes”, dijo el volante cuando hablaba de su retiro tras ganar la 36 con el León.

”No hay reproches en mi carrera. Los compañero compañeros me dicen que es una pena que no siga, porque me ven los entrenamientos y por la dinámica que muestro, pero después de la lesión a mitad de la temporada me costó recuperarme”, explicó sobre la razón de su motivo.