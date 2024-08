¡Qué vergüenza! Bryan Barrios y su patada desleal en el rostro a Diego Reyes en el Juticalpa - Real Sociedad

Hacerle daño a un colega no es de profesionales y es ser desleal, no es de buenas personas. Lo que Bryan Bernárdez Barrios hizo en el juego de la segunda fecha entre Juticalpa y Real Sociedad no es correcto.

Se jugaba el minuto 39’ del primer tiempo cuando Diego Reyes, jugador de los aceiteros, recibió infracción del jugador canechero, cuando el defensor le metió un puntillazo en el rostro a su colega de profesión.

Reyes gesticulaba gestos de dolor cuando de repente Barrios, sin ninguna reacción de Diego, lo agredió pegándole un golpe con su pie en el rostro.

Acción que el árbitro central Luis Mejía no quiso sancionarla aún cuando miró la acción de Barrios cuando le propinó el golpe al jugador tocoeño. Una acción desagradable para el fútbol hondureño porque es desleal.

La no expulsión de Bryan Barrios condicionó el triunfo que la Real Sociedad estaba obteniendo porque a la postre el defensor del Juticalpa asistió a Rodrigo de Olivera para que pusiera el empate ante el club de Tocoa.