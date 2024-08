Troglio sorprende en conferencia de prensa y afirma cuál es la prioridad de su Olimpia en la temporada

El técnico de los leones afirma que la prioridad que le han dado es al Copa Centroamericana, esto para volver a la Champions de Concacaf. Troglio no esconde que en el torneo internacional no hay un mañana, mientras que en el torneo de Liga Nacional está esa flexibilidad donde si perder un juego, podes recomponer en el camino.

Prioridad a la Copa Centroamericana: “Habíamos dicho que le íbamos a dar prioridad a la Concacaf porque urge sí o sí clasificar (Champions), después en el campeonato si tenés un traspié te podes levantar, y en Concacaf no hay tiempo. Entonces sí, teniendo en cuenta eso, tratamos de cuidar jugadores que son titulares, después hicimos unos cambios y estuvo bien. El partido se fue dando para mover un poco”.

Su opinión del juego: “En línes generales creo que hicimos un buen partido, hasta el minuto 28’ del segundo tiempo prácticamente no teníamos tiros al arco, salvo la pelota parada y el penal, y en los últimos 15’ minutos casi terminamos sintiendo que lo podíamos perder, así que hubo muy buenos 70’ minutos. Se enfrentaron dos equipos que se mostraron cansados del trajín y de todo lo que se juega, por momentos fue de ida y vuelta, pero generalmente no es lo que queremos”.

Cree que Olimpia tiene titulares y alternos: “Creo que tengo un gran plantel, pero van jugando los que mejor están y esto es así, cuando vos haces un 11 y dentro del 11 sí quedan tres o cuatro jugadores que están bien, nunca están al tope los 25, a veces unos están mejor que otros, la idea es que hagan minutos, Solani hizo un gol, Kevin López hizo su trabajo, pero el equipo que viene jugando seguido está aceitado y cuando se agreguen uno o dos no se siente, pero creo que cumplieron”.

Invicto en el Nacional: “Son números, cosas que hacemos y trabajamos para esto, es muy bueno, somos un equipo que pierde poco y es normal que se sume, llevamos ocho partidos sin perder porque no perdemos desde el partido contra Real España en liguilla, y hay que llevar este camino hasta el final”.

El nivel de José Mario Pinto: “Me parece que en cinco años Pinto debe haber sido el que más veces salió titular, de los que más jugó, pasa que juega en una posición donde tengo que dejar fuera a veces a Edwin, Kevin, Chirinos o Jorge Álvarez, tengo cinco jugadores que son los que han estado en un gran nivel, pero José ha sido definitivo”.

Lamentablemente hoy tengo más jugadores, me acuerdo cuando vine yo miraba y decía ahí hay un grupito que es el que va a jugar y era mucho más fácil, hoy armo un once y hay cinco o seis que están en buen nivel que se quedan fuera, es así y es lamentable. Siempre les digo a los jugadores que las demostraciones no son públicas, esas son en casa, el odio y la bronca son en casa, acá hay que apoyar desde donde toque, si alguien se molesta es problema de él”.