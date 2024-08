Rafa Villeda opina sobre el fracaso en Sub 20, la participación de los clubes en Copa Centroamericana y le abre las puertas a Elis

Único equipo hondureño en ganar en la primera jornada: “Para nosotros lo más importante es Olimpia, pero lógicamente que para el fútbol hondureño nos gustaría que los demás equipos lograran avanzar, hace un par de años tuvimos tres semifinalistas y sería importante volverlo a repetir, esperamos que los otros clubes tengan resultados positivos”.

Fracaso de la Selección Sub 20: “Preocupa que no se estén logrando los resultados que uno desea, creo que sí hay muchas cosas que analizar, la Federación ya comenzó a tomar decisiones, eso es positivo, no podemos continuar haciendo lo que se estaba haciendo si no ha dado los resultados deseados.

Vamos a ver ahora en la Liga de Naciones los trabajos que pueda hacer el cuerpo técnico con el profe Rueda y ojalá puedan mantener el ritmo que vimos en el mes de junio en el inicio de las eliminatorias mundialistas”.

Los últimos fracasos: “Estábamos acostumbrados a ir a Juegos Olímpicos y Mundiales Sub 20 y uno se acostumbra, cuando no se dan, duele mucho, pero esperamos que con lo que se ha comenzado, con la toma de decisiones y trabajando y apoyando, las cosas van a mejorar”.

Actualidad selección mayor: “La Copa América era algo que deseábamos, pero cuando se contrató a Rueda la meta y el proceso está encaminado con la clasificación al Mundial, pero reitero que la meta es la Copa del Mundo. La siguiente semana van a comenzar unos microciclos para ir preparando esos partidos ante Jamaica y Trinidad y Tobago y buscar la posibilidad de acercarnos a ellos en el ranking porque son partidos que se jugarán aquí en el país”.