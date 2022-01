Luis “Buba” López feliz por ir arrasando en los Premios DIEZ: “Me siento bendecido de tener el cariño y respeto”

En entrevista con DIEZ, “Buba” López agradeció a todos los aficionados que han votado por él: “Me siento bendecido de tener el cariño y respeto de la afición hondureña en general”.

¿Qué sientes liderar las votaciones no solo como mejor arquero, sino como mejor jugador de la Liga superando a grandes jugadores y goleadores del torneo en todo el 2021?

No puedo evitar sentirme agradecido por estar nominado a estos premios DIEZ y por estar liderando las votaciones, sobre todo porque a la par mía están compañeros muy buenos, grandes jugadores que partido a partido mostraron un gran nivel.

¿Cuánto te motiva la respuesta de la afición, incluso de equipos contrarios hacia tu trabajo?

Me motiva mucho, me llena de mucha alegría, realmente me siento bendecido de tener el cariño y respeto de la afición hondureña en general.

¿Qué podemos esperar de Buba López en 2022?

Mucho compromiso, tengo muchas ganas de seguir creciendo, aprendiendo y mejorando, ojalá este año todo el trabajo pueda venir acompañado de muy buenos resultados, tanto a nivel personal como a nivel grupal.