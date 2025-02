Carlo Costly revela por qué se unió a la política y le pone fin a su trayectoria en el fútbol: “vamos a ayudar a la niñez”

Para poder ayudar a los jóvenes así como me superé en el fútbol. Me ha llamado la atención al igual que Emilio Izaguirre. Esperamos apoyar este movimiento y a la misma vez trabajar en eso que es el proyecto deportivo para la niñez.

Me buscó Salvador Nasralla y me reuní con él. Hay muchos planes y esperamos ayudar a los niños y los deportistas. Cuando me fui muy joven nunca tuve la oportunidad aquí en Honduras de votar, hasta hace poco pude hacerlo.

Es normal, si uno enchuta pierde, y si uno no enchuta pierde, las críticas siempre van a estar, pero vamos a tratar de reestablecer la imagen que tenemos como futbolistas para ayudar a la niñez de Honduras.

Sí, ya tengo 42 años de edad. Es difícil retirarse así porque la verdad siempre me ha gustado el fútbol. Ya estoy veterano, no estamos para estos trotes.

Me encomendé a Dios, él me a abierto todas estas puertas. Luego lo platiqué con mi familia para poder aspirar a un cargo político. Hoy aquí estamos, queremos ayudar a la niñez, el ámbito deportivo, esperamos que de la mano de Dios se pueda lograr el objetivo.

¿Se reunió con Salvador Nasralla?

Sí, yo me reuní, lastimosamente no estaba jugando aquí, en ese tiempo estaba más enfocado jugando. Ahorita ya estoy retirado, me enfoco en la política.

¿Qué plan de acción hay con Emilio?

Todos los días hablamos con él, hablamos sobre ayudar al deportista hondureño, que no ha podido salir por recursos.

¿Cuántas veces ha votado en Honduras?

No, realmente me fui muy joven para México, hasta hace poco voté por alguien, esa fui la primera oportunidad. Ahora me uno a la causa de Jorge Cálix, esperemos que muchos se unan con él.