David Suazo es homenajeado por la Alcaldía de San Pedro Sula: Su opinión sobre el Inter Miami-Olimpia, lo que dijo de Messi y la ‘H’

Por ello la leyenda del fútbol catracho ha estado yendo a los estadios a ver Liga Nacional y en San Pedro Sula no ha pasado desapercibido ya que el Alcalde de la ciudad lo ha homenajeado.

El exjugador hondureño del Inter de Milan , David Suazo , está en el país ya que su hijo menor, Luis Gabriel Suazo , está concentrado con la Sub 17 de Honduras previo al Premundial y lo está acompañando en ese proceso.

En la entrevista posterior a la fima, la pantera habló de todo. De su hijo, de la actualidad de la selección y también del partido entre Inter Miami vs Olimpia .

El homenaje del Alcalde: “Muy feliz y ojalá que no sea el útlimo ni el primero en poder firmar este libro porque es motivo de orgullo para nosotros los hondureños. Nos da mucho gusto porque eso denota que algo importante has transmitido a la afición y niñez hondureña”.

Su hijo jugando con Honduras: “Gracias a Dios tiene esa oportunidad, estoy contento por cómo lo está viviendo, quiero agradecer a Ariel Bustamante por el seguimiento que le ha dado y porque hay un trabajo y no solo con él, hay otros muchachos que vienen de afuera. Se espera que el proceso no dure dos o tres meses, la idea bonita sería ver a estos muchachos cuando tengan 20 años”.

Opinión de la Selección de Honduras: “Ahorita nos toca competir y creo que el profe está trabajando en ello, sabemos que no será fácil, habrá selecciones que darán la guerra, pero eso no dice que el fútbol hondureño no tiene calidad. Hay que trabajar y creer en ese proceso”.

Lo que significa firmar el libro: “Wow... esas son las emociones que te dan estas situaciones, ojalá tal vez me reconocen (las futuras generaciones), eso es lo bonito, pero obviamente formar parte de este libro me da orgullo. Dios quiera que los niños puedan leer muchos nombres más que vienen del fútbol y que han transmitido una cosa importantes para ellos”.