Carlos Pineda, el “gladiador” de Pedro Troglio que ha perdido protagonismo en el Olimpia de Pablo Lavallén

La destacada participación del volante merengue no solo lo llevo a ser figura en la Selección Olímpica, sino que también en la mayor, donde sumó minutos en la era de Fabián Coito, quien participó en la eliminatoria a Qatar 2022.

La confianza de Lavallén ha caído en el “Patón” Mejía, quien ha entrado como titular en seis de los nueve encuentros que el ex DT de Colón ha dirigido en Olimpia desde la jornada 3.

En el presente certamen del Clausura 2022, desde la llegada del nuevo DT argentino, Pablo Lavallén, el volante no ha conseguido la regularidad que desea y le toca ser suplente siendo desplazado por German “Patón” Mejía quien tras un inicio irregular, la misma competencia lo devolvió al once inicial.

Reynaldo Tilguath

El experimentado exjugador del Olimpia y entrenador nacional, Reynaldo Tilguath, considera que la idea de juego del nuevo técnico le está pasando factura.

“El “Patón está jugando mejor, aquí hay que ver que él te cumple dos funciones; jugar y quitar. A veces en el no solo es quitar, sino saber jugar y quizás el estilo que él (Lavallén) quiere implementar no entra Pineda y mira mejor a German Mejía”

Y agrega: “El profe trae otra idea de juego elaborado, no tanto el juego directo y cuando tienes buen pie y marcas, vas a jugar. Cuando estaba Troglio jugaba Carlos y Deiby, ya después vino Lavallén y juegan Patón, Jorge Álvarez, Boniek y les está diciendo claro que quiere jugadores con posesión de la pelota y que lleguen a gol”.

CARLOS PRONO

El exportero y figura de los merengues, Carlos Prono, destaca la garra y atrevimiento que tiene el “Patón” Mejía en relación a Carlos Pineda en su participación con el Olimpia.

“En lo particular, el “Patón” Mejía es un jugadorazo, primero juega con un atrevimiento de barrio y así tenga que hacerlo en el Azteca o en el Birichiche, juega de la misma manera, no quiero decir con esto que Carlitos Pineda no, pero hablo de la personalidad de Mejía y por eso es que juega él”

“A lo mejor para el esquema de Troglio, Pineda debía de jugar y lo miré junto a “Patón” Mejía. Hoy German es los mejores volantes mixtos de Honduras. Si yo fuera el técnico del Olimpia, Patón juega en lugar de Pineda, lo que te transmite German, no lo hace Carlos y no estoy hablando que uno es bueno y el otro malo”

LOS NÚMEROS DE CARLOS PINEDA

Partidos disputados en la era Pablo Lavallén

7 Encuentros disputados en la temporada

340 Minutos sumados

3 Partidos de titular

4 Juegos de cambio

Minutos jugados en la temporada y los rivales

15 Minutos ante Marathón

25 Minutos Honduras Progreso

90 Minutos ante Platense

22 Minutos frente UPNFM

74 Minutos Real España

33 Minutos contra Vida

90 Minutos frente Honduras Progreso

ULTIMAS PARTICIPACIONES ANTES DE LAVALLÉN

10 Juegos antes de la llegada de Pablo Lavallén

666 Minutos sumados

8 Juegos de titular

2 Partidos de suplente

Minutos jugados en la temporada y los rivales

90 Minutos ante Real España

68 Minutos contra Real España

90 Minutos frente Vida

66 Minutos ante Vida

73 Minutos contra Marathón

31 Minutos frente Marathón

57 Minutos ante Platense

88 Minutos contra Motagua

90 Minutos ante UPNFM

13 Minutos frente Honduras Progreso

JUGADORES QUE SUMAN MÁS MINUTOS

German “Patón” Mejía

9 Partidos disputados

717 Minutos sumados

Jorge Álvarez

6 partidos disputados

362 Minutos sumados

Boniek García

5 Partidos

255 Minutos Sumados

Edwin Rodríguez

11 Partidos

806 Minutos sumados

José Pinto

10 Partidos

735 Minutos sumados