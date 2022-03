$!Carlos Pineda sobre su suplencia en el Olimpia: “Yo compito puesto con Patón desde hace 10 años”

Uno de los duelos claves es el que sostiene Carlos Pineda y German “Patón” Mejía, dos futbolistas que han venido manteniendo un buen nivel en los últimos torneo, pero lastimosamente los dos no pueden ser titulares.

Pero la lucha por un puesto en el 11 titular de Pablo Lavallén no es nada fácil, en el medio campo de los leones se dan “Batallas” campales por asegurar más minutos.

Desde la perspectiva de Pineda, el poco tiempo bajo el mando del técnico argentino le está pasando un poco de factura para entender mejor su idea y adaptarse.

“Cuando viene un nuevo entrenador viene con nuevas ideas, pensamientos y al final en el poco tiempo que llevamos trabajando, uno debe acoplarse a la idea, lo que quiere dentro de la cancha y adaptarse a su juego, ya que lo que uno quiere es jugar”.

La pelea por un puesto no es nada nuevo para Carlos Pineda, ya que en el campamento merengue han estado acostumbrados a este tipo de situaciones.

“En el Olimpia con el plantel que se tiene es característico eso, la competencia interna es brava, así cuando me ha tocado jugar o no y uno lo debe saber eso, el compañero lo exige y ahora que a uno no le toca, hay que exigirlo”.

Y agrega: “Uno debe demostrar lo que quiere, tiene la capacidad y en el momento que se le brinden las oportunidades hay que responder”

Al consultarle directamente sobre la lucha con el “Patón” Mejía, quien se ha convertido en el referente en la zona de marca en el medio campo.

“Yo compito puesto con Patón desde hace 10 años, venimos peleando puesto desde reservas y siempre hay ese respeto al compañero, el que esté mejor va a jugar y respetar la decisión del profe”.