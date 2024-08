Troglio no sabrá su castigo tras su expulsión porque va a un careo con el cuarto árbitro del Victoria-Olimpia

“Él me insulta, me dice ‘mama verga’ y ‘andate a la pija’, una cosa así, por eso yo me regreso y le digo esa palabra ‘quién sos, la concha de tu madre’ y le respondo a la provocación”, reconoció a DIEZ el técnico.

A Troglio se le aplicará, de momento, el castigo automático de dos partidos, por lo que siempre se perderá el clásico ante Motagua de la cuarta fecha del Apertura 2024 y también el partido contra Juticalpa FC de la quinta jornada.