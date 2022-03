César Obando criticó al portero de Marathón, Denovan Torres: “No me gustó mucho, tiene que ser responsable”

El debut de César Obando era uno de los atractivos que generaba la octava jornada de la Liga Nacional, donde recibió al Marathón y lo hizo con triunfo 2-1.

El estratega de las águilas se mostró satisfecho por los primeros tres puntos que lograr el frente del club, pero no evita analizar los aspectos bajos que se tuvieron,

“Al principio nos costó un poquito manejar el esquema táctico del 4-3-3, nos costaba filtrar la pelota, pero aún así tuvimos opción claro y el equipo de a poco va ir entendiendo el sistema, ya que solo dos días trabajé con ellos”.

Y agregó: “En el segundo tiempo el equipo mejoró con el balón en los pies, empezaron de desbordar. Moreira lo hizo por la derecha y puede venir y me gusta que los punteros vengan a marcar”.

También aprovechó para destacar que uno de los aspectos que deberá mejor en lo que se viene de esta semana.

“Vamos a trabajar en la definición y vamos a hacer énfasis en eso porque tuvimos opciones claras de poder anotar en dos ocasiones, pero no las metimos y con un hombre menos se nos facilitó las cosas”.

En cuanto al sistema de juego. “Vamos a seguir jugando con un 4-3-3 con un triangulo en medio y vamos a mejorar el sistema o cambiar algunos hombres que salen lesionados”.

El “Nene” tampoco dejó pasar por alto el accionar del portero del Marathón, Denovan Torres, quien protestó el segundo penal del Motagua y no se movilizó ante el mismo.

“No puede actuar así un jugador, no me gustó mucho, tiene que ser responsable. Si el árbitro pitó algo hay que respetable por mucho que no nos guste y hay que asumir las cosas. Es falta de respeto quedarse parada y después botar la pelota, no viene bien para el fútbol”.

Sobre los aspectos que no le gustaron de los suyos. “No filtramos los balones hacia las puntas, no lo hicimos tanto producto que casi no lo hemos trabajado”.