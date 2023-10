César Samudio se confiesa: El momento que vive con Marathón, los mejores porteros de Honduras, el invicto de Olimpia y ¿tiene ofertas?

Samudio, pasas por un gran momento, ¿cómo tomas el gesto de la afición de bautizarte como su San Samudio?

Yo lo único que hago en cada partido es encomendarme a Dios, mantener un carácter deportivo alto, estar atento, ordenar mis líneas para que me ataquen lo menos posible, mis compañeros ven mi lucha, me han dado el apoyo, se han contagiado de eso y los resultados se nos están dando como consecuencia.

¿Cómo calificas tus últimas actuaciones?

Es como un sueño, siempre uno quiere tener actuaciones así en algún momento. Pero no miento, también se sufre mucho, si uno falla en el último momento el marcador también cambia. He estado acertado y concentrado, mis compañeros también me han respaldo y eso no tiene precio. Pienso que ir a Panamá en la fecha Fifa y haber entrenado a un alto nivel me ayudó, me inspiró mucho, pero no me refiero al trabajo de arquero porque Víctor Coello aquí es muy bueno y me entrena muy bien, igual Donaldo González en mi selección, me refiero más al entrenamiento con compañeros que juegan a alto nivel en Europa, participan en la Europa League, eso me da un plus y cuando regreso aquí se lo transmito a mis compañeros en el Marathón. Nos estamos mostrando como un equipo férreo.

Al principio de este torneo te pedí el top 3 de los mejores arqueros de Honduras y tú nombraste a Menjivar, Fonseca y Perelló, ¿hoy te incluirías tú?

Ja ja ja...te daré la misma repuesta, no me gusta autocalificarme, se lo dejo a ustedes. Siempre veo las repeticiones de los partidos y me ha sorprendido lo que ha hecho el portero del Real Sociedad Panchi Reyes, ha tenido buenas tapadas, también las grandes actuaciones de Jonathan Rougier con Motagua que es de admirar, creo que Edrick Menjivar mantiene su nivel, es muy seguro, le hacen pocos goles. Volvió también Buba López con el Real España, su trabajo es muy bueno pese a que a nivel de equipo las cosas no se les están dando. Hay una gran competencia de arqueros en este momento en la liga hondureña y no sé si los que saben me ubican a mí en algún lugar.